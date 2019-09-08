Шокирующее видео с места крушения вертолета на Таймыре опубликовал СК
Появилось видео с места крушения вертолета Ми-2 в окрестностях Дудинки Красноярского края. Его опубликовали в инстаграме Западно-Сибирского следственного управления на транспорте. На кадрах видно: судно выгорело дотла, превратилось в груду металл.
Напомним, оно пропало месяц назад, на борту находились трое мужчин из Нового Уренгоя (пилот, собственник и его знакомый).
Тогда поиски ничего не дали. На днях следователи обратились к местным жителям за помощью. И спустя двое суток вертолет обнаружили. Внутри – останки нескольких человек.
- Предположительно: вертолет вылетел 11 августа около 18 часов с территории производственной базы, расположенной в поселке Коротчаево города Новый Уренгой Ямало-Ненецкого АО в направлении города Дудинка Красноярского края, - сообщили в пресс-службе следкома. - Без проведения оценки летной годности, без составления плана полета и получения летного задания в службах авиационной навигации и без уведомления служб организации воздушного движения. В пункт назначения вертолет МИ-2 не прибыл. По факту безвестного исчезновения вертолета МИ-2 с тремя пассажирами Сургутским следственным отделом на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело.
На борту находились трое мужчин. Фото: Уральское следственное управление.
Чтобы идентифицировать тела, будет назначена экспертиза. Сейчас на месте работают следователи и эксперты.
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ИСТОЧНИК KP.RU