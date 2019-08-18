В Красноярском крае полиция задержала мародеров, обчищавших дома в Каменке

Ачинская полиция задержала подозреваемых в кражах в поселке Каменка, которая две недели назад пострадала от взрывов. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе ведомства, 65-летний мужчина, вернувшись домой после экстренной эвакуации, обнаружил, что окно разбито, а из квартиры исчезли ценные вещи. Среди них одежда, сотовый телефон, часы, ювелирные изделия.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/726601" frameborder="0"></iframe> В Красноярском крае полиция задержала мародеров.

Было установлено, что к краже причастны два жителя Ачинска 1985 и 1978 года рождения. Старший уже был судим за кражи. Часть вещей пенсионеру возвращено. На подозреваемых завели уголовное дело по статье «Кража». Им грозит до 6 лет лишения свободы.

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