«Солнце еле пробивается, болит голова»: жители Эвенкии задыхаются от дыма лесных пожаров

В Красноярском крае продолжается борьба с лесными пожарами. За последние сутки их площадь увеличилась до 1 миллиона 115 тысяч гектаров. Для сравнения: по данным на 10 авнуста площадь пожаров была 1 миллион семьдеся девять тысяч гектаров. Особенно непросто сейчас приходится жителям Эвенкии. Куюмба, Байкит, Ванавара - затянуты мглой пожаров. По данным регионального Роспотребнадзора, в Ванаваре уровень загрязнения воздуха превышен в разы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/725312" frameborder="0"></iframe> Жители Эвенкии задыхаются от дыма лесных пожаров. 9 августа.Видео: соцсети

- Очень трудно дышать! Голова тяжелая и болит уже почти постоянно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Ванавары Галина Смирнова. - Соседних домов не видно, солнце едва проглядывает. Плохо. И обидно до слез, что Эвенкия так горит.

Эксперты Роспотребнадзора фиксируют на территории Ванавары сильное задымление. По данным на 19.00 8 августа: сохраняется превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в 3 раза, взвешенным частицам РМ2,5 и РМ10 в 8,3 и 4,5 раза соответственно. По данным на 10.00 11 августа: сохраняется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам РМ2,5 в 1,6 раза. Частицы РМ2,5 — мелкодисперсные частицы, взвесь и пыль, которая образуется при горении.

На тушении пожаров задействованы силы МЧС, минобороны и лесные пожарные. Группировка си постоянно пополняется. Полиция ищет факты сознательного поджога лесов с целью сокрытия незаконных рубок.

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