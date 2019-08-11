2019-08-11T14:34:39+03:00
Происшествия

«Солнце еле пробивается, болит голова»: жители Эвенкии задыхаются от дыма лесных пожаров

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки опять увеличилась - горит 1 миллион 115 тысяч гектаров [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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В Красноярском крае продолжается борьба с лесными пожарами. За последние сутки их площадь увеличилась до 1 миллиона 115 тысяч гектаров. Для сравнения: по данным на 10 авнуста площадь пожаров была 1 миллион семьдеся девять тысяч гектаров. Особенно непросто сейчас приходится жителям Эвенкии. Куюмба, Байкит, Ванавара - затянуты мглой пожаров. По данным регионального Роспотребнадзора, в Ванаваре уровень загрязнения воздуха превышен в разы.

Жители Эвенкии задыхаются от дыма лесных пожаров. 9 августа.Видео: соцсети

- Очень трудно дышать! Голова тяжелая и болит уже почти постоянно, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск жительница Ванавары Галина Смирнова. - Соседних домов не видно, солнце едва проглядывает. Плохо. И обидно до слез, что Эвенкия так горит.

Эксперты Роспотребнадзора фиксируют на территории Ванавары сильное задымление. По данным на 19.00 8 августа: сохраняется превышение гигиенических нормативов по взвешенным веществам в 3 раза, взвешенным частицам РМ2,5 и РМ10 в 8,3 и 4,5 раза соответственно. По данным на 10.00 11 августа: сохраняется превышение гигиенических нормативов по взвешенным частицам РМ2,5 в 1,6 раза. Частицы РМ2,5 — мелкодисперсные частицы, взвесь и пыль, которая образуется при горении.

На тушении пожаров задействованы силы МЧС, минобороны и лесные пожарные. Группировка си постоянно пополняется. Полиция ищет факты сознательного поджога лесов с целью сокрытия незаконных рубок.

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За каждый гектар тайги ведется настоящая борьба с земли и воздуха. А тут такое! Поэтому решили не молчать. Попытались связаться с автором скандального видеоролика. Но безрезультатно. Мужчина не хотел ничего слышать. Тогда решили рассказать через соцсети всем непонятливым о тонкостях своей работы (подробности).

Тушить или не тушить: пять важных вопросов о лесных пожарах на примере Красноярского края

На помощь краю пришло несколько регионов страны, в воздух подняли авиацию - военную и МЧС. Когда огонь отступил, и оперативные данные лесопожарного центра перестали напоминать сводки с фронта, пытаемся ответить на пять «наивных вопросов» о том, надо ли было тушить пожары раньше – да, нет, почему. (подробности)

«Пожар скрывает все»: кто и зачем поджигает леса в Сибири

«Качели», иначе не скажешь: только-только пожары в Красноярском крае пошли на спад, как огонь снова разгорелся. Если 2 августа горело 1 112 223 гектаров тайги, 8 августа – 856 718, то к пятнице 9 августа - 962 863 гектаров, - площадь снова приближается к миллиону (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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