Экологи: дым от пожаров в Сибири уже добрался до Аляски

За пожарами, которые бушуют в Сибири третью неделю, наблюдает множество служб: региональное министерство экологии, МЧС, лесопожарные центры, экологи. Наблюдают – ключевое слово, поскольку подавляющая часть пожаров находится в труднодоступных районах, и объективно, тут почти ничего нельзя поделать. Во-первых, из-за огромной площади, во-вторых, туда не проедет тяжелая техника (отсутствие дорог), в-третьих, невозможно забросить такое количество людей, чтобы они остановили (опашкой, встречным палом) сплошной огонь, - это еще и большой риск для жизни.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722843" frameborder="0"></iframe> Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

Тем временем, экологи, которые в числе прочего, наблюдают за движением дыма от сибирских пожаров через данные космического мониторинга, сделали заявление: 30 июля он добрался до Аляски.

- Всего в России 3,7 миллиона гектаров леса на сегодняшщний день охвачены огнем, - говорит «Комсомольской правде» - Красноярск эксперт Гринпис России Григорий Куксин. - Общая площадь, уже пройденная огнем, более 12 миллионов га.

Григорий Куксин, руководитель противопожарного отдела Гринпис России 00:00 00:00

Это огромные пожары, с ними не получится справиться, мы можем только наблюдать, куда идет дым. Задымление же на территории Евразии очень серьезное, это видно из космоса.

Эксперт Гринпис России Григорий КуксинФото: соцсети

Дым какое-то время перемещался на запад. Страдали Новосибирск, Омск, Томск, Кемерово, Красноярский край. До Урала, даже за Урал уходил этот дым, в Поволжье, Татарстане ощущали задымление.

Сейчас на какое-то время он повернул на восток, и шлейф протянулся через Охотское море на Камчатку, и дальше виден даже над Аляской, - такое огромное расстояние.

Вчера снова повернул на более южные районы в сильном задымлении Иркутск, Братск. Даже там, где сейчас нет пожаров.

Кстати, наводнения часто являются сопутствующими явлениями рядом с теми территориями, которые горят. Потому что дожди не могут пролиться там, где огонь, и выпадают на соседних территориях.

Фото: Лесопожарный центр

КОМЕМНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Арендаторы лесных участков обязаны предоставлять на тушение своих людей и свою технику

Мария Хлыстунова, пресс-секретарь красноярского краевого министерства лесного хозяйства:

- В краевом лесопожарном центре, основном ведомстве, отвечающим за тушение лесных пожаров, работает 1100 человек, из них 450 – десантники. В режиме ЧС в тушении заняты все: десантники готовят площадку для посадки вертолета, он завозит туда «подкрепление». Еще в рамках ЧС на тушение «подключаются» арендаторы лесных участков. Все леса у нас – федеральные, когда заключается договор на аренду того или иного участка (понятно, что в основном там идет заготовка леса), прямо в договоре прописывается это условие – они обязаны не только обеспечивать все меры безопасности, но при необходимости - предоставлять в помощь людей и технику. Тогда количество задействованных на тушении увеличивается до 3 500 человек, а техники – до 1500 с имеющихся 400. Тракторы, вездеходы, бульдозеры, автоцистерны и специально оборудованные УАЗики, это самая нужная и эффективная техника для борьбы с огнем, с ее помощью можно делать и опашку, и пускать встречный пал. Но никакой вездеход порой не способен добраться туда, где полыхает тайга, если это непроходимый бурелом и полное отсутствие дорог.

Что касается авиации, в основном задействуются вертолеты и самолеты МЧС, своей у нас нет. Если говорить о пресловутом Бе-200, - самолете-амфибии, приспособленном для тушения лесных пожаров, а точнее, защиты от огня населенных пунктов, это не самый эффективный способ и очень трудозатратный. Его тоже можно применить далеко не везде.

Для взлета и посадки Бе-200 необходим километр по воде и по суше. В нашем регионе он может взлетать и садиться только в Красноярске, а делать забор воды – только в Красноярском и Богучанском водохранилищах.

Фото: Лесопожарный центр

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722845" frameborder="0"></iframe> Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

- Режим «черного неба» по данным на 30 июля не введен, - прокомментировала Наталья Шленская, начальник красноярского Центра по мониторингу загрязнения окружающей среды. – Превышения соответствующего уровня вредных веществ в воздухе, по данным стационарных постов наблюдения, расположенных в городе, нет.

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