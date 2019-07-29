Из-за лесных пожаров в трех регионах Сибири ввели режим ЧС: на всей территории Красноярского края и Иркутской области и частично – в Бурятии. Об этом сообщает МЧС России по итогам селекторного совещания, которое прошло под руководством первого заместителя министра России Александра Чуприянова.

По последним данным в Красноярском крае огнем охвачено около миллиона гектаров леса. В Бурятии – около 800 тысяч. В северных районах Иркутской области лесными пожарами охвачено почти 597 тысяч гектаров тайги. Действует около 140 очагов. Несмотря на активные действия пожарных, площадь продолжает увеличиваться. Задымлено девять районов, а это 101 населенный пункт. Причем дым приходит сюда и из соседних регионов: от лесных пожаров в Забайкалье, Бурятии,Якутии, Красноярского края. Дым от лесных пожаров распространился на всю территорию Сибири, Дальнего Востока.

В интернете развернулось голосование с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири. За несколько дней подписались уже более 300 тысяч человек.

Карта лесных пожаров Красноярского края. Лесопожарный центр

Что дает введение режима НМУ и режима ЧС?

Введение режима неблагоприятных метеорологических условий – это, в первую очередь, сигнал предприятиям сократить промышленные выбросы. И не только предприятиям. Вплоть до того, чтобы ограничить количество транспорта на дорогах города.

Режим ЧС – это дополнительное финансирование, мобилизация средств и пожаротушения, людских ресурсов, особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию чрезвычайной ситуации.

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