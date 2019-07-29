Пожары в Красноярском крае: уже горит миллион гектаров леса

По данным на утро 29 июля на территории края горело 994 963 гектара леса. И почти 980 тысяч гектаров – в так называемой зоне контроля. Иными словами, в труднодоступных удаленных местах, где нет населенных пунктах и где тайгу никто не тушит по той простой причине, что это экономически невыгодно. Объяснение такое: деревья нетоварные, населенных пунктов нет, предприятий нет, добраться трудно, а доставлять туда лесопожарную дружину авиацией – дорого.

nebo.community В Красноярском крае горит миллион (!) гектаров леса

Такой подход, возможно, оправдан, когда горит 10, 20 или 50 тысяч гектаров. Но когда в крае горит миллион гектаров леса, когда дым от пожаров видать даже из космоса, а на земле от этого дыма задыхается вся Сибирь, говорить нужно не об экономике. Открытым текстом: в Сибири – экологическая катастрофа. И даже несмотря на то, что в последние два дня ветер переменился и дым над Красноярском развеялся, проблемы это не снимает – завтра он может вернуться уже с новой силой.

Тем не менее, специалисты Гидрометцентра и Роспотребнадзора уверяют: опасности для здоровья людей нет.

Вот так Красноярск выглядел еще несколько дней назад. Гарантии, что все закончится, нетФото: Мария ЛЕНЦ

«Критического значения не достигнуто»

Как объясняют метеорологи свой отказ вводить режим НМУ? Наталья Шленская, заместитель начальника территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды ГУ «Красноярский ЦГМС-Р»:

- По нашим расчетам интегральный параметр не достигает критического значения. В любом случае мы прогноз неблагоприятных метеоусловий не даем. Никаких критичных и существенно загрязняющих веществ у нас в городе на текущее время не отмечалось. Наша задача – оценить общегородское состояние воздуха, а не какие-то промышленные выбросы. На постах у нас наблюдается определенный перечень веществ и он оценивает уровень загрязнения города. Контроль за предприятиями – компетенция Росприроднадзора.

А вот информация из ежедневной сводки Роспотребнадзора:

«Организованы мониторинговые исследования содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в Богучанском и Кежемском районах (поселки Хребтовый, Имбинский, Тагара), Тура и Байкит Эвенкийского муниципального района. По результатам исследований превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, взвешенных веществ, формальдегида в атмосферном воздухе не зарегистрировано.

В городе Красноярске продолжается мониторинг содержания вредных загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. По результатам исследований 28.07.2019 превышений гигиенических нормативов по содержанию оксида углерода, оксида азота, диоксида азота, диоксида серы, аммиака, сероводорода, взвешенных частиц фракции РМ10 и РМ2,5 в атмосферном воздухе не зарегистрировано».

"Предпосылок вводить режим ЧС нет". Фото nebo.community

У экологов и медиков на позицию метеорологов свое мнение

Сергей Михайлюта, эколог:

- Позиция Гидрометцентра довольная странная. Они заявляют, что формальных причин для того, чтобы объявлять режим неблагоприятных метеоусловий нет. По их критериям критический параметр, который они вычисляют по результатам наблюдений в своей сети, не дает оснований для объявления режима НМУ. Но сеть не измеряет другие параметры, в частности, концентрацию мелкодисперсной пыли и многих других загрязняющих веществ. Если бы они выполняли свою работу, как должны, то имели бы все основания объявить режим НМУ. Они должны были честно сказать: «У нас не хватает оснований вводить режим НМУ, потому что не можем выполнить вот таких и таких измерений». Но они об этом не говорят.

В городе 8 стационарных постов в городе, которые производят измерения. В такое неблагоприятный период они должны проводить измерения каждые два часа, а в обычные дни – 4 раза в сутки. Причем наблюдения должны вестись за всеми веществами, которые могут создавать повышенный уровень загрязнения в атмосфере города Красноярска. Вместо этого они не всегда выдерживают режим наблюдения. Иногда работают по неполной программе. Объясняют: у них не хватает денег. Но тогда может закрыться и не лезть в эту систему управления качеством атмосферного воздуха, если вы даже минимальные параметры можете выдержать?

Что у нас сейчас в воздухе от пожаров? В первую очередь частицы углерода и любые другие мелкие частицы, размер которых меньше 2,5 микрометра и которые имеют доказанный риск для сердечно-сосудистой и дыхательной системы человека.

Что касается эвенкийских поселков, в частности Куюмбы – это маленький поселок, его жителей должны были эвакуировать однозначно до того момента, когда параметры вновь станут безопасными.

Чтобы очистить воздух, нужна неделя дождей. Фото: nebo.community

Римма Кац, врач-аллерголог, «Клиника Тисленко»:

- Я не могу выносить вердикт о вредности дымки над городом. Но как врач-аллерголог могу сказать: дышать таким воздухом не очень приятно. А для наших пациентов – вдвойне неполезно, так как это может вызвать обострение хронических заболеваний, таких, как бронхиальная астма, аллергический ринит.

Сибиряки пишут петиции за режим ЧС

В интернете развернулось голосование с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири. За несколько дней подписались уже более 277 тысяч человек. Что дает введение режима НМУ и режима ЧС? Введение режима неблагоприятных метеорологических условий – это, в первую очередь, сигнал предприятиям сократить промышленные выбросы. И не только предприятиям. Вплоть до того, чтобы ограничить количество транспорта на дорогах города.

Режим ЧС – это дополнительное финансирование, мобилизация средств и пожаротушения, людских ресурсов, особая ответственность на должностных лиц за ликвидацию чрезвычайной ситуации. Вопрос пока завис.

Надо отдать должное крупным предприятиям, которые пошли навстречу просьбе – не распоряжению, а именно просьбе – губернатора и в конце прошлой недели добровольно уменьшили количество промышленных выбросов.

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