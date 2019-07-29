Дым от пожаров в Сибири накрыл полстраны

Полстраны задыхается – смог от лесных пожаров накрыл огромную территорию. Сначала Сибирь и Дальний Восток, потом задымление достигло Урала. Сейчас местная пресса уже пишет о том, что запах гари ощущается уже за Уралом. Например, в Татарстане. Красноярский край, Новосибирская, Омская, Томская, Челябинская области – все затянуто едкой пеленой. Дети фотографируются в медицинских масках, на улицах – дым, дым, дым.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722845" frameborder="0"></iframe> Пожары в Сибири. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

Опасности нет?

Вот данные только по Красноярскому краю. Одной строкой – красноречивее некуда. Все началось примерно три недели назад. 15 июля горит 285 тысяч гектаров. 22 июля – 755 тысяч, а 29-го – полыхает почти миллион (!) – 993 тысячи гектаров. Губернатор Красноярского края просил ввести режим «черного неба» (так называют здесь режим неблагоприятных метеоусловий), чтобы максимально снизить воздействие действующих городских предприятий на окружающую среду.

Фото: Лесопожарный центр

Однако метеорологи заявили, что для этого недостаточно причин. Наталья Шленская, замначальника территориального центра по мониторингу загрязнения окружающей среды «Красноярский ЦГМС-Р»:

Действующие и локализованные пожары в Красноярском крае на 29.07.2019

- По нашим расчетам, интегральный параметр не достигает критического значения.

Города и поселки тонут в дыму. А по сводкам получается – все в норме. Пришлось главе предложить заводам снизить выбросы добровольно: «Мы все здесь дышим одним воздухом». В итоге к его просьбе прислушались 11 крупных предприятий края, среди которых РУСАЛ, СГК, КраМЗ и другие.

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке.Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Экономить нельзя

Евгений Пономарев, старший научный сотрудник Института леса имени Сукачева СО РАН при ФИЦ Красноярского НЦ СО РАН:

- Нынешний сезон вполне можно назвать экстремальным в плане пожаров. За последние недели мы ощутили на себе огромное количество эмиссий (выбросов) углерода в атмосферу. Можем получить даже больше, чем 200 миллионов тонн выхлопов, это своеобразный антирекорд. Причем восточный ветер может унести их до Волги, даже до московского региона.

Фото: Лесопожарный центр

То есть из-за сибирских пожаров в дыму вся Россия. Причем со временем, заметили ученые, площади возгораний увеличиваются. Год от года тайгу мы теряем, и когда-нибудь может наступить точка невозврата. Когда возродиться сам лес не сможет.

- Пожары в Красноярском крае и в Сибири нельзя рассматривать как региональную проблему, - уверен Евгений Пономарев. - Это проблема даже не федеральная. Это не краю плохо, а всему миру, что у нас выгорают леса! Потому что именно сибирская тайга – легкие планеты. А те же леса экваториальной зоны сколько кислорода вырабатывают, столько же и поглощают.

Понятно, что официальная позиция заключается в том, что тушить северные пожары экономически невыгодно. Но дело-то все в том, что ущерб от них может быть не сиюминутным, а растянуться на года, даже на века.

Какова ситуация в соседних регионах

В северных районах Иркутской области лесными пожарами охвачено почти 597 тысяч гектаров тайги. Несмотря на активные действия пожарных, площадь продолжает увеличиваться. Задымлено девять районов, а это 101 населенный пункт. В то же время южная часть Иркутской области подвергается другой опасности: из-за проливных дождей началась вторая волна паводков.

На территории Алтайского края и Республики Алтай действующих пожаров не зарегистрировано. Накануне там выгорел гектар леса, его удалось оперативно затушить. Ситуацию с пожарами держат под контролем в Хакасии, Туве, Новосибирской, Кемеровской области. Там сохраняется высокий уровень опасности, поэтому все службы находятся в полной готовности.

Фото: Лесопожарный центр

ДРУГОЙ ВЗГЛЯД

Зачем ученые из восьми стран сожгли целый остров в Сибири

В 2013 году мы участвовали международной экспедиции на остров в Енисейском районе Красноярского края. На тот момент прошло ровно 20 лет с тех пор, как ученые из восьми стран выжгли остров, сплошь покрытый сосновым лесом и с тех пор наблюдают, что там происходит. Был зафрахтован теплоход от Красноярска до Ярцево (300 километров вниз по Енисею), экспедиция тогда началась с банкета, а многие тосты со слов:

- Меня уволят, но я скажу…

А дальше – и вовсе крамола: оказывается, не все пожары нужно тушить, а огонь – санитар леса. И ладно бы только ученые. Даже чиновники в неформальной обстановке расслабились:

- Помогите! Дайте уже, наконец, такую железобетонную бумагу, чтобы законодатели отменили тотальное тушение пожаров. Сколько можно впустую тратить народные деньги? Само потухнет…

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1200" height="1200" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/722843" frameborder="0"></iframe> Дым от пожаров в Сибири виден даже из космоса. Видео: ФБУ «Авиалесоохрана».

Во многих лесных странах в научных целях давно поджигают небольшие участки леса, гектара по 3-4. Но чтобы сразу 50, да жестоко, шквальным огнем, – такое случилось впервые. Участники вспоминали:

- По периметру острова разошлись десять парашютистов-десантников с зажигательной смесью. И одновременно, по команде, подожгли остров со всех сторон. Пламя поднималось на высоту до 200 метров (стандартная девятиэтажка – 27 метров – прим. Ред.), а дым – до трех километров.

Шапка огня и дыма напоминала ядерный гриб. Весь процесс уничтожения занял всего два часа, и был заснят с земли и с воздуха во всех подробностях. Иностранцы сделали красивый фильм с красивой музыкой и диалогами на английском языке.

Фото: Виктор ЧАВАЙН

И хотя журналисты, есть такой грех, любят красивые фразы вроде «лес сгорел дотла», на самом деле, даже шквальный огонь не в силах победить вековые сосны. Выгорели мхи, лишайники, трава, а стволы остались. И простояли еще несколько лет, пока их не сточили вредители. Когда лес рухнул и остров стал по-настоящему мертвым, ученые засомневались: а вернется ли сюда жизнь?

Мы перешагивали через обгоревшие и полуистлевшие стволы, хаотично разбросанные по земле. Трогали 15-летние сосенки – вот же они, живые!!! Сами выросли!!!

- В три раза больше чем нужно, - огорчались специалисты.

Это, собственно и есть главная цель эксперимента, рассчитанного на 200 лет. Надо убедиться: лес может жить, умирать и снова рождаться без нашего участия! А значит, не надо тратить деньги и силы на лесопосадки?

! «Железобетонную бумагу» - поправки в Приказ Минприроды России «Об утверждении Правил тушения лесных пожаров» приняли в октябре 2015 года. Речь в поправках идет о территориях со слаборазвитой или отсутствующей дорожной сетью, куда невозможно добраться в течение 3 часов с момента обнаружения лесного пожара. В таких районах пожары возможно тушить только с воздуха, но при этом могут устанавливаться зоны контроля, где и вовсе не тушат огонь. Где и какие они будут, решают органы исполнительной власти.

Потушить пожары в Сибири просят знаменитости

Звезды организовали целый флешмоб – обращаются на своих страницах в соцсетях к властям и фолловерам. Чтобы

Василий Вакуленко (Баста), музыкант

bastaakanoggano В Сибири и на Дальнем Востоке прямо сейчас горит несколько миллионов гектаров леса. Смог от пожаров накрыл крупнейшие города, в которых людям нечем дышать. Они дышат гарью. Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Мы много потеряли, но осталось то, что еще можно спасти. #потушитепожарывсибири #мирспасисибирь

Мы обращаемся к местным и федеральным властям с просьбой сделать все, что от них зависит в этой чрезвычайной ситуации. Много чего потеряно, но есть то, что еще можно спасти. Пожалуйста, не проходите мимо.

Сергей Зверев, стилист

zverevsuperstar Это катастрофа, которая происходит сию минуту!!!

Прямо сейчас в Сибири и на Дальнем Востоке горит территория по площади, сравнимая с Бельгией. Помогите спасти Сибирь от огня и дыма!

Илья Соболев, шоумен

sobolev_tut Горят леса в Сибири. #новости #пожар #сегодня #ильясоболев

Там смог такой стоит, что вообще непонятно, будут ли потом функционировать легкие у людей?!

Мария Кожевникова, актриса

mkozhevnikova Мой директ завален просьбами,

Не могу пройти мимо и не поддержать жителей Сибири, где горит уже более 2,3 миллиона гектаров, просто вдумайтесь в эти цифры!

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