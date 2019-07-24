Эксперт о палатках, сгоревших в «Холдоми»: «четких требований по их пожарной безопасности ни в одном законе нет»

Следователи продолжают работать в «Холдоми» в Хабаровском крае, где 23 июля случился пожар. Напомним, в 2.31 ночи (местное время) загорелась одна из палаток, огонь распространился мгновенно, палаточный лагерь сгорел за 10 минут. На месте погибла одна девочка, еще трое детей скончались через несколько часов в больнице.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/721931" frameborder="0"></iframe> Пожар в детском лагере под Хабаровском.Палаточный лагерь под Хабаровском за 10 минут превратился в пепелище. В страшном пожаре погибли четыре ребёнка...

Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести

Почему палатки вспыхивали как факелы, одна за другой? Для следствия это сейчас один из главных вопросов. Тем более, что директор Максим Кузнецов заявил: «Все сгоревшие палатки имели официальный сертификат негорючести. Это так называемые МЧС-овские палатки – «Памир -30», одни из самых дорогих с маркировкой МЧС. С соответствующими пожарными сертификатами. В них написано, что они выполнены из малогорючих и тугоплавких материалов».

Все, что осталось от палаточного городкаФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Об этом мы поговорили со специалистом, Геннадий Трефилов – эксперт по пожарной безопасности и ГО в компании «Государственная экспертиза проектов», профильно изучал пожарную безопасность в Иркутском филиале Высшей пожарно-технической школы МВД РФ.

- Это просто упущение в нормативных требованиях относительно детских палаточных городков. Материал палаток, как и группа горючести материалов, из которых они должны изготавливаться, не определен ни одним нормативным документом в области пожарной безопасности. Впрочем, как и остальные требования к палаточным городкам. Нормируется только следующее (для объектов с ночным пребыванием людей): круглосуточное дежурство обслуживающего персонала; ежедневная передача в подразделение пожарной охраны информации о количестве людей, находящихся на объекте; обеспечение телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре.

Геннадий Трефилов, эксперт по пожарной безопасности и ГО в компании «Государственная экспертиза проектов»

Поэтому, как вы понимаете, говорить о несоответствии палаток чему бы то ни было просто нет смысла, для того, чтобы что-то требовать нужны основания, а их нет. Считаю, это упущение и вина конкретно МЧС. В настоящее время, если, допустим, вы захотите открыть такой лагерь, то можете пойти в любой туристический магазин и купить любую палатку, абсолютно горючую. Никто не может это запретить. Что касается палаток, которые были в «Холдоми», – «Памир -30», то если вы внимательно посмотрите ее характеристики, в них есть все виды защиты: от дождя, от комаров, от ветра. Но ничего не сказано про защиту от пожара. Там нет ни слова про горючесть.

В любом случае, образцы материала остались, документы есть, выводы могут быть сделаны только после судебной экспертизы. Но даже если окажется, что они горючие, судебной перспективы, скорее всего, нет...

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ВОПРОС ДНЯ

Как нам навести порядок с летним отдыхом детей?

Виктор АЛКСНИС, экс-депутат Госдумы:

- Для этого надо прекратить зарабатывать деньги на детском отдыхе, а вспомнить советский опыт, когда организация детского отдыха считалась государственной задачей и на это выделялись бюджетные деньги. А стоимость путевок была символической.

Матвей ШПАРО, член Координационного совета по развитию детского туризма при правительстве РФ:

- У нас все в порядке с детским отдыхом. Могут происходить непредсказуемые ситуации, от которых никто не застрахован, но если врач совершил ошибку, мы же не пересматриваем всю систему здравоохранения?

Роман БОБЫЛЕВ, эксперт Общественной палаты по защите прав туристов:

- Нам надо одно глобальное урегулирование и отказ от избыточных норм, противоречащих друг другу. Не надо начинать охоту на ведьм, назначать виновных, а потом ехать дальше, будто ничего не произошло.

Ольга ЛЕТКОВА, председатель «Ассоциации родительских комитетов и сообществ России»:

- Эту трагедию можно назвать следствием случившегося на Сямозере. Законодательство изменило сферу детских лагерей, из-за чего часть ушла в подполье. Слишком много финансово затратных мер, и приходится выкручиваться, называть лагерь «походом».

Дмитрий НОСОВ, экс-депутат Госдумы, дзюдоист:

- Я сам как на пороховой бочке: держу школу дзюдо, всегда в минусе, просто выживаю. Раньше была система путевок, а сейчас все на коммерческих рельсах. В итоге детские лагеря за бешеные деньги, и если вводить еще требования, это лишь увеличит их стоимость.

Виктория АЛБОРОВА, юрист широкого профиля:

- Целесообразнее заставить контролирующие органы нормально работать, а не снова ужесточать законы, если этого ужесточения на практике все равно не видно.

Сергей, ученик 11-го класса:

- И так уже учителя боятся детей водить в походы. А ведь там рождаются настоящая дружба и характер.