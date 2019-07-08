Защита детеныша, испуг, еда. Почему медведи чаще стали нападать на человека, выяснил красноярский ученый
Ученый из Красноярска нашел причину того, что медведи чаще стали нападать на людей. А заодно дал несколько советов, как избежать атаки хищника, сообщили в пресс-службе научного центра Сибирского отделения Российской Академии наук.
Каждое десятое нападение гибельно
«Тувинец откусил язык напавшему на него медведю», «Наглый медведь отнял у туристов шашлыки», «Медведь вышел к дачам за пропитанием», такие новости появляются в СМИ едва ли не каждый день. В чем причина роста активности хищников?
Международная группа ученых при участии исследователя из Красноярского научного центра СО РАН выявила, почему участились нападения. И даже составила карту атак медведей (смотри схему). Результаты изысканий опубликовали в издании Scientific Reports.
Итак, из-за запрета на охоту и мер по защите бурых медведей восстановилась их численность и расширился ареал обитания по всему миру. Сейчас на планете около двухсот тысяч бурых медведей, половина из которых живет в России. Нередко медведь делит с человеком одну территорию. Поэтому так важно знать повадки хищника.
Карта распространения медведей. Голубым цветом обозначены ареалы обитания хищников, красные точки - места нападения медведей. Карта: красноярский научный центр Сибирского отделения Российской Академии наук.
Ученые из двадцати стран проанализировали данные по 664 нападениям - с 2000-го по 2015-й годы. Большинство (почти 90%) закончились травмами, а каждое десятое – гибелью человека. Половина случаев происходило летом, чаще днем. Все – в дикой природе.
Исследователи убеждены: причина – в расширении городов, медведей вытесняют с привычных мест обитания. К тому же сейчас люди гораздо более мобильны, выбираются отдыхать, в том числе, в заповедники и природные парки. Бывают, негативную роль играют и СМИ. Некоторые из них внушают мысль о безобидности многих диких животных.
Главное - спасти потомство
А теперь к причинам. Самый распространенный (50%) сценарий нападения: самка, с которой столкнулся человек, начинает яростно защищать детеныша. Притом что медведица с потомством в поисках пищи часто выходит в районы, занятые людьми.
Вот расклад по остальным причинам агрессии: случайные встречи (20%); атаки, спровоцированные присутствием собаки (17%) или выстрелами/ранениями во время охоты (10%); нападения ради еды (5%). Кроме того, сценарий может включать несколько факторов. К примеру: самка с детенышем, и вдруг налетает собака.
Как уменьшить количество опасных столкновений? Ведь, по мнению ученых, именно неправильное поведение человека вызвало атаку зверя. Исследователи дали ряд рекомендаций:
- запретить посещение заповедников с собаками;
- не ходить в дикие места в одиночку. Хищники избегают скопления людей;
- в лесу лучше шуметь, это предупредит и отпугнет медведя;
- нельзя убегать при встрече. Продолжайте шуметь, старайтесь показаться грозным;
P.S.
- Демонстрационное поведение медведя говорит о желании просто отпугнуть, - поясняет соавтор работы Александр Шишикин, доктор биологических наук, заведующий лабораторией техногенных лесных экосистем Института леса им. В.Н. Сукачева Красноярского научного центра СО РАН. - Но, если медведь начал скрадывать человека – скрытно подходить, караулить, то есть вести себя как хищник, следует ожидать нападения. В таких случаях не нужно ждать трагедии, а стоит отстреливать опасных животных, потерявших страх перед человеком.
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ИСТОЧНИК KP.RU