«Живая мумия» из медвежьей берлоги в Туве оказалась больным псориазом из Казахстана

Как живая мумия, истощенный, весь в жутких струпьях и ранах… «Как тебя зовут?» - Александр. Это шок- видео в начале лета разместили ведущие таблоиды мира, подтянулись и российские СМИ. Еще бы, сенсация: человек со сломанным позвоночником месяц выживал в берлоге медведя!

Жертва медведя или воскресший покойник?

История, которую практически слово в слово передавали издания, вызывала оторопь. Якобы Александра заломал в тайге медведь, утащил в берлогу и прикопал, оставив «про запас». Хищник ушел, а мужчина с переломанным позвоночником месяц (!) продержался в логове без еды и воды. На него случайно наткнулись охотники – их привели к берлоге собаки. К тому моменту Александр был на грани смерти. Его срочно увезли в больницу, и теперь врачи борются за жизнь мужчины.

Истощенный, как мумия, весь в жутких струпьях и ранах. Фото: соцсети.

«Комсомолка» решила проверить шокирующий рассказ. И вот тут-то выяснилось: ни в одной больницы Тувы о выжившем даже не слышали.

- Когда появилось это видео, мы сразу же навели справки во всех медицинских учреждениях, - пояснила Чечена Булытова, пресс-секретарь минздрава Тувы. – К нам такой пациент не поступал. Там на видео немного заметны детали, обстановку видно, и наши врачи ее не узнают, говорят: это не наши больницы. И в районных больницах совершенно точно нет такого больного – проверили все.

Откуда же взялось жуткое видео (успевшее стать вирусным)? Как оказалось, в первый раз оно засветилось в пабликах и мессенджерах Сочи. С диким же комментарием:

- Это наверху, на Барановке, на кладбище, когда ливень был недавно - 2-3 дня назад, грунт размыло. И гроб вылез один. А в том гробу оказался живой человек.

Ролик с «воскресшим покойником» переслали друг другу десятки тысяч человек. Содрогались, но смотрели-смотрели-смотрели. Купились даже местные власти. Изучив видео, кинулись проверять погосты. И что? Никаких тебе вернувшихся с того света.

Как тебе это, Лео Ди Каприо?

Между тем чудо с выжившим в берлоге продолжали обсуждать у нас и за рубежом. Мол, как тебе это, Лео Ди Каприо? Спорили, сколько человек может протянуть без воды и еды; реально ли утолить жажду собственной мочой (просим прощения за физиологические подробности) и т.д.

Разгадку тайны «живой мумии» удалось получить журналистам британского издания Daily Mail. И в ней ничего мистического: «выживший» в логове хищника оказался страдающим от запущенного псориаза мужчиной из Казахстана.

Чтобы выйти на него, специалисты с пристрастием переслушали закадровые звуки в ролике. И фоном беседы с мужчиной оказался разговор еще нескольких человек. Идентифицировали язык: это был вовсе не тувинский, а казахский.

Реальная история Александра

Дальше – дело техники. Пробили больницы, и получилось. Мужчину опознал главный врач медицинского центра в Актюбинске Рустем Исаев. Он и рассказал СМИ настоящую историю выжившего.

Его действительно зовут Александр, ему 41 год. Правда, не из Кызыла, а из Актобе (Казахстан). К слову, между городами больше двух с половиной тысяч километров.

Жертвой дикого зверя мужчина не становился никогда. И чудеса выживания не демонстрировал. Напротив, страдал от запущенного псориаза и еще нескольких диагнозов, говорят медики.

Главврач Рустем Исаев опознал в "выжившем" своего пациента. Фото: Актюбинский медицинский центр, официальный сайт.

- Это мой пациент! – заявил врач Рустам Исаев изданию. – Однако лечиться он не хотел, у него была тяжелая депрессия. Лежал дома в состоянии апатии. Так и запустил болезнь. Лечь в больницу его убедила мать. Она и подруга Александра регулярно навещали его. Сейчас пациента уже выписали, он продолжит лечиться амбулаторно.

Впрочем, возникает вопрос: как снимки человека, находившегося в таком ужасающем (и беспомощном) состоянии, попали в СМИ? По мнению главврача, их мог сделать кто-то из молодых сотрудников.

- Они никогда не видели таких пациентов, могли растеряться. Либо (не исключаем и такой вариант) сознательно слили фото журналистам. Сейчас мы проводим собственное расследование. И обещаем: виновных найдем и накажем.

Рассказывают, близкие Александра были шокированы после того, как его фото растиражировали по всему миру. Тем более под такими заголовками. Мать «выжившего» никак не может отойти от потрясения. Общаться с журналистами, которые выставили сына в таком свете, она пока отказывается.

КОММЕНТАРИЙ

Зачем распространяют фейки?

Антон Бибер, специалист по СММ-продвижению:

- Причин для распространения фейков масса. Иногда люди просто развлекаются таким образом. Еще один вариант – привлекают аудиторию в свои группы в соцсетях и мессенджерах. Возможно также, что таким образом заинтересованные люди тестируют каналы распространения информации: какой в дальнейшем лучше сработает для распространения вирусной информации.

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