Жители Норильска любят проводить летние выходные на природе в живописном местечке под названием Красные камни. Они находятся в шести километрах от города. Много зелени, скалы, водопад, озеро, одним словом, что еще нужно для отдыха от серых городских будней. Тем более, что лето за полярным кругом такое короткое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/718802" frameborder="0"></iframe> В Норильске нахальный медведь заявился на пикник и съел чужие шашлыки.

И вот накануне группа норильчан стала жертвой нахального бурого медведя. Сразу скажем, физически никто не пострадал, все живы, здоровы и получили незабываемые впечатления. Косолапый совершил набег на лагерь. Видимо, гуляя в окрестностях, мишка соблазнился ароматами жарящегося шашлыка и заглянул на огонек.

При его появлении туристы побросали все и отбежали в сторону. А медведь первым делом сжевал мясо, потом начал шуршать пакетами, разыскивая другие вкусности. Наконец, как в известном советском мультфильме: «раз у вас ничего не осталось, мы пойдем домой» - косолапый отправился дальше по своим делам. К тому же шумевшие за кустами туристы его явно напрягали.

Владельцы шашлыков даже попробовать их не успели. Но зато сняли весь медвежий «беспредел» на видео. И поделились им в социальных сетях. Снимки и видео вызвали бурное обсуждение. Некоторые засомневались, что это произошло именно на Красных камнях. Но знатоки убедили скептиков (орфография сохранена):

- Мы вчера как раз на красные ходили, пока шли нам пара человек сказали, что медведь гуляет, а мы подумали, что это юмор выпивших. Повезло вам ребят, что живы остались, да нам собственно тоже.

- Чему же вы удивляетесь, у нас их года 2-3 хоть пруд пруди аж страшно в тундру ходить...

- Да у нас это, посмотрите пакет из «Океана» (магазин в Норильске – прим. ред.).

Кто-то дал совет:

- Нужно брать два набора шашлыков. Один для себя и один для мишки.

Видео: "Норильск Новости"