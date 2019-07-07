2019-07-07T08:11:20+03:00
Дом. Семья

В Норильске нахальный медведь заявился на пикник и съел чужие шашлыки

А пользователи соцсетей гадают: фейк или правда [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Норильске нахальный медведь заявился на пикник и съел чужие шашлыки. Фото: Норильск Новости"В Норильске нахальный медведь заявился на пикник и съел чужие шашлыки. Фото: Норильск Новости"
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Жители Норильска любят проводить летние выходные на природе в живописном местечке под названием Красные камни. Они находятся в шести километрах от города. Много зелени, скалы, водопад, озеро, одним словом, что еще нужно для отдыха от серых городских будней. Тем более, что лето за полярным кругом такое короткое.

В Норильске нахальный медведь заявился на пикник и съел чужие шашлыки.

И вот накануне группа норильчан стала жертвой нахального бурого медведя. Сразу скажем, физически никто не пострадал, все живы, здоровы и получили незабываемые впечатления. Косолапый совершил набег на лагерь. Видимо, гуляя в окрестностях, мишка соблазнился ароматами жарящегося шашлыка и заглянул на огонек.

При его появлении туристы побросали все и отбежали в сторону. А медведь первым делом сжевал мясо, потом начал шуршать пакетами, разыскивая другие вкусности. Наконец, как в известном советском мультфильме: «раз у вас ничего не осталось, мы пойдем домой» - косолапый отправился дальше по своим делам. К тому же шумевшие за кустами туристы его явно напрягали.

Владельцы шашлыков даже попробовать их не успели. Но зато сняли весь медвежий «беспредел» на видео. И поделились им в социальных сетях. Снимки и видео вызвали бурное обсуждение. Некоторые засомневались, что это произошло именно на Красных камнях. Но знатоки убедили скептиков (орфография сохранена):

- Мы вчера как раз на красные ходили, пока шли нам пара человек сказали, что медведь гуляет, а мы подумали, что это юмор выпивших. Повезло вам ребят, что живы остались, да нам собственно тоже.

- Чему же вы удивляетесь, у нас их года 2-3 хоть пруд пруди аж страшно в тундру ходить...

- Да у нас это, посмотрите пакет из «Океана» (магазин в Норильске – прим. ред.).

Кто-то дал совет:

- Нужно брать два набора шашлыков. Один для себя и один для мишки.

Видео: "Норильск Новости"

ИСТОЧНИК KP.RU

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