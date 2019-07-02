2019-07-02T18:02:56+03:00
Общество

«Спокойно пообщались»: жительница Канска, «качнувшая права», поговорила с губернатором Красноярского края

Александр Усс позвонил Наталье Заморозовой и выполнил ее просьбу: как это было [эксклюзив kp.ru]
Ася ЖУКОВА
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Эмоциональный диалог закончился в финале примирением и ремонтом дороги. Фото Елена Уляшева, пресс-секретарь губернатора красноярского краяЭмоциональный диалог закончился в финале примирением и ремонтом дороги. Фото Елена Уляшева, пресс-секретарь губернатора красноярского края
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Вот, кажется, и финал громкой истории, обсуждаемой сегодня в красноярских и федеральных СМИ. Напомним, во вторник 2 июля по Интернету разлетелось видео, снятое на встрече губернатора Красноярского края с жителями Канска. Этот город ушел под воду после разлива реки Кан и только-только вода начинает спадать. У людей размыло огороды, подтопило дома. Нервы, понятно дело, натянуты до предела. Одна из жительниц, 40-летний бухгалтер Наталья Овчинникова-Заморозова (первая фамилия девичья, журналистам Наталья представлялась под обеими фамилиями, - прим. Ред.) спросила главу региона «Вы дорогу нашу видели? А если сейчас вода пойдет и размоет? За нами вертолеты будут присылать?». Вопрос был из серии «если», то есть не самый горячий, особенно учитывая чрезвычайную ситуация в городе. И губернатор ответил: «Что вы хотите мне сказать? Права качнуть? Я тоже вам могу качнуть. Мы и дорогу видели, и котельную».

«Права хотите качнуть?»: Александр Усс поговорил с пострадавшими во время наводнения в Канске.

К вечеру 3 июля, когда улеглись первые страсти, Александр Усс позвонил Наталье:

- Часть поручений, которые я дал вчера по итогам своей поездки в Канск, сегодня уже выполнены, - сказал он Наталье. - С 10.00 в четырёх районах Канска работают общественные мобильные приёмные.

Главное, что волновало лично Наталью, тоже решено, и, удивительно, буквально за сутки! Дорогу, где стоит ее дом, и которую размывает выходящий из берегов Кан, больше не размывает! Рабочие совершили, можно сказать, волшебство: укрепив ее и подняв уровень там, где это было необходимо.

- Ваша просьба выполнена, Наталья, - сказал по телефону губернатор, и примирение, тем самым, совершилось.

А мы поговорили с самой Натальей:

- Правда, позвонил! – рассказала Наталья «Комсомольской правде» - Красноярск. – А у нас к этому времени уже трубу дренажную сделали! Теперь вода не будет переливаться, уходить будет вниз, в озера. Мы никак не ожидали, что за сутки эта проблема может решиться. Удивительно. Мы рады. Главное, что на нас обратили внимание. С Александром Уссом мы очень спокойно поговорили. Взаимно извинились. Эмоции улеглись. Никаких претензий у меня к нему нет.

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Губернатор Усс встретился с жителями затопленного Канска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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