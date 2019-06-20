Махинации с землей: на хакасского чиновника, напавшего на журналиста, заведено еще одно уголовное дело

Инцидент с нападением на журналиста федерального канала «Россия-24» Ивана Литомина, по всей вероятности, становится началом конца политической карьеры главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/711155" frameborder="0"></iframe> Глава Ширинского района Сергей Николаевич Зайцев специально для радио "Комсомольская правда".

Напомним, утром 22 мая в кабинет чиновника ворвались журналисты программы «Дежурная часть», и с места в карьер засыпали провокационными вопросами. Почему для погорельцев (в Хакасии в 2015-м случились пожары, охватившие всю республику – прим.Ред.) в районе построены непригодные для жизни дома? На какие деньги построен добротный коттедж чиновника? Но из себя Зайцева вывела просьба дать комментарий по полигону бытовых отходов, принадлежащему адвокату чиновника Павлу Двигуну. За полигон, к слову, администрация вот уже не один год платит Двигуну арендную плату. Этого глава района не снес и, схватив журналиста, повалил на пол.

Однако, как считают в региональном СК, журналист (как бы он себя не вел в кабинете) неудобные вопросы чиновнику задавал не зря. На Сергея Зайцева завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). Какова же позиция следствия?

- В период с 2007 по 2010 годы глава МО Ширинский район Сергей Зайцев, являясь должностным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира, предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, - сообщает официальный представитель СУ СКР по Хакасии Юлия Арбузова, - на своего знакомого. После этого он обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо.

Это, по мнению следствия, только часть хитрой комбинации. Далее Зайцев устроил так, что участок администрация была вынуждена взять в аренду. Земля, которая ранее относилась к сельскохозяйственным, стала считаться промышленной. Также была организована и возможность выкупа участка. Его, в итоге, продали за 5 миллионов рублей. Хотя по всем условиям земля должна была достаться муниципалитету бесплатно. Сумма ущерба, по мнению следствия, - свыше 6 миллионов рублей.

Остается добавить также, что после инцидента с нападением на журналиста Сергея Зайцева исключили из партии (он много лет состоял в рядах Единой России). Это не говоря о том, за нападение на журналиста в отношении Зацева также возбуждено уголовное дело - по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

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