2019-06-20T14:17:18+03:00
Происшествия

Махинации с землей: на хакасского чиновника, напавшего на журналиста, заведено еще одно уголовное дело

Главе Ширинского района Сергею Зайцеву грозит до 10 лет лишения свободы [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments2
Журналист Иван Литомин пытается взять интервью у главы Ширинского района Фото: стопкадр с видео Россия-24Журналист Иван Литомин пытается взять интервью у главы Ширинского района Фото: стопкадр с видео Россия-24
Изменить размер текста:

Инцидент с нападением на журналиста федерального канала «Россия-24» Ивана Литомина, по всей вероятности, становится началом конца политической карьеры главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева.

Глава Ширинского района Сергей Николаевич Зайцев специально для радио "Комсомольская правда".

Напомним, утром 22 мая в кабинет чиновника ворвались журналисты программы «Дежурная часть», и с места в карьер засыпали провокационными вопросами. Почему для погорельцев (в Хакасии в 2015-м случились пожары, охватившие всю республику – прим.Ред.) в районе построены непригодные для жизни дома? На какие деньги построен добротный коттедж чиновника? Но из себя Зайцева вывела просьба дать комментарий по полигону бытовых отходов, принадлежащему адвокату чиновника Павлу Двигуну. За полигон, к слову, администрация вот уже не один год платит Двигуну арендную плату. Этого глава района не снес и, схватив журналиста, повалил на пол.

Однако, как считают в региональном СК, журналист (как бы он себя не вел в кабинете) неудобные вопросы чиновнику задавал не зря. На Сергея Зайцева завели уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий). Какова же позиция следствия?

- В период с 2007 по 2010 годы глава МО Ширинский район Сергей Зайцев, являясь должностным лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, организовал регистрацию права собственности на земельный участок, расположенный в нескольких километрах от села Шира, предназначенный для строительства полигона ТБО за счет бюджетных средств, - сообщает официальный представитель СУ СКР по Хакасии Юлия Арбузова, - на своего знакомого. После этого он обеспечил переоформление права собственности под видом передачи земельного участка в дар на другое лицо.

Это, по мнению следствия, только часть хитрой комбинации. Далее Зайцев устроил так, что участок администрация была вынуждена взять в аренду. Земля, которая ранее относилась к сельскохозяйственным, стала считаться промышленной. Также была организована и возможность выкупа участка. Его, в итоге, продали за 5 миллионов рублей. Хотя по всем условиям земля должна была достаться муниципалитету бесплатно. Сумма ущерба, по мнению следствия, - свыше 6 миллионов рублей.

Остается добавить также, что после инцидента с нападением на журналиста Сергея Зайцева исключили из партии (он много лет состоял в рядах Единой России). Это не говоря о том, за нападение на журналиста в отношении Зацева также возбуждено уголовное дело - по ч.3 ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Пшел вон отсюда!» В Хакасии глава районной администрации напал на журналиста

Прецедентом не назовешь, но случай явно из ряда вон. На журналиста федерального канала «Россия 24» (программа «Вести. Дежурная часть») набросился глава Ширинского района Хакасии. Сергею Зайцеву просто… не понравились вопросы, которые, якобы вломившись в его кабинет, задавал корреспондент Иван Литомин. (Подробнее)

«Я его отпустил, и он упал!»: на чиновника в Хакасии заведено уголовное дело за нападение на журналиста

Журналисты «России 24» (программа «Вести. Дежурная часть») написали заявление в полицию посте того, как попытались взять интервью у главы Ширинского района (Республика Хакасия) Сергея Николаевича Зайцева (Подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Приворот сделала, будто веревками привязала»: родные похитителя спортсменки обвинили его жертву в колдовстве
Спецназовец уволился из части и похитил свою экс-супругу - бегунью Елену Рухляду. Родные бывшего военного уверены: в этой истории нашлось место не только любви и ревности, но и магии
«Привязал к ноге и держал в палатке»: стало известно, что делал бывший муж с похищенной чемпионкой
В Новосибирске завершились поиски 33-летней бегуньи Елены Рухляды, которую экс-супруг «упаковал» в спортивную сумку и увез на угнанной иномарке в неизвестном направлении
Новости 24
Губернатор и мэр выехали в Солнечный, чтобы осмотреть место под школу и парк
«Результаты нужно аннулировать»: депутат усомнился в чистоте конкурса по постройке крематория в Красноярске
Прокуратура нашла нарушения в проекте межевания исторической части Красноярска
День рождения Виктора Цоя в Центральном парке
Полицейский велопатруль будет курсировать в эко-парке «Гремячая грива»
106 дворов отремонтируют этим летом в Красноярске
В Красноярске водителям напомнили об отмене выделенных полос в центре
Участница фотоконкурса «Красавица в погонах»: «Это была мечта детства - работать в правоохранительных органах»
Мэрия Красноярска забирает землю и часть теплосети под строительство переезда через Северное шоссе
Программа «Мир без слёз» в Красноярске: Красноярская межрайонная клиническая больница №20 имени И.С. Берзона получила 3 млн рублей на новое оборудование
Артем Рохлин назначен на должность заместителя управляющего филиалом Банка УРАЛСИБ в Новосибирске
Под Красноярском обвал песка в карьере убил 15-летнего подростка
Александр Усс распорядился назначить ответственных за жалобы на «мусорную» реформу
Как тебе такое, Илон Маск? В Красноярске дворники создали уличный пылесос из мусорных баков
Издевавшийся над заключенными за отказ делать зарядку экс-замначальника краевого ГУФСИН отделался условным сроком
Служивший в Сирии красноярский контрактник попал под суд за самоволку
Новое здание суда построят в центре Красноярска
Опасный поворот с Брянской запретили в Красноярске
На месте 15 закрывшихся магазинов ROSA откроются «Пятерочки»