2019-05-09T12:37:36+03:00
Происшествия

Медведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище под Красноярском, оказался очередным фейком

Вернее, медведь есть, но точно не местный [видео]
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Медведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище под Красноярском, оказался очередным фейком. Стоп-кадр видеоМедведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище под Красноярском, оказался очередным фейком. Стоп-кадр видео
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В соцсети в паблике «Я живу [В] Дивногорске» (город под Красноярском) появилось видео, снятое на кладбище, по видимому, на Родительский день 7 мая. Средних размеров медведь преспокойно лежит на земле и уплетает поминальные блины, которые достал со столика возле одной из могил. Затем, не обращая внимания на людей, спокойно встает на задние лапы, чтобы дотянутся за новой едой.

Медведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище в Дивногорске.

Посетителей кладбища присутствие хищника ничуть не пугает. Даже наоборот, они пытаются шутить: «Мишка, ты что ж такой?.. Ого, а вы говорите небольшой. Он еще и симпатичный" - слышны голоса по другую сторону камеры.

Пользователи паблика в своих комментариях удивились, посмеялись, а потом подвергли сомнению тот факт, что это произошло на дивногорском кладбище. Как оказалось, не без основания. И дело даже не в окружающем ландшафте (городской погост с трех сторон окружен дачными поселками и мимо них хищник не смог бы пройти незамеченным).

Ранее это же самое видео появилось в челябинских СМИ, в новостях писали, что медведя заметили на кладбище города Сатки. А еще раньше – в Амурской области, в поселке Юктали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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