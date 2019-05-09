Медведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище под Красноярском, оказался очередным фейком

В соцсети в паблике «Я живу [В] Дивногорске» (город под Красноярском) появилось видео, снятое на кладбище, по видимому, на Родительский день 7 мая. Средних размеров медведь преспокойно лежит на земле и уплетает поминальные блины, которые достал со столика возле одной из могил. Затем, не обращая внимания на людей, спокойно встает на задние лапы, чтобы дотянутся за новой едой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="132" height="240" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/707751" frameborder="0"></iframe> Медведь, который пришел подкрепиться блинами на кладбище в Дивногорске.

Посетителей кладбища присутствие хищника ничуть не пугает. Даже наоборот, они пытаются шутить: «Мишка, ты что ж такой?.. Ого, а вы говорите небольшой. Он еще и симпатичный" - слышны голоса по другую сторону камеры.

Пользователи паблика в своих комментариях удивились, посмеялись, а потом подвергли сомнению тот факт, что это произошло на дивногорском кладбище. Как оказалось, не без основания. И дело даже не в окружающем ландшафте (городской погост с трех сторон окружен дачными поселками и мимо них хищник не смог бы пройти незамеченным).

Ранее это же самое видео появилось в челябинских СМИ, в новостях писали, что медведя заметили на кладбище города Сатки. А еще раньше – в Амурской области, в поселке Юктали.

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