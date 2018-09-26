Видео с пойманной в Дудинке акулой оказалось снятым в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 14:52 2018-09-26T15:21:02+03:00

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- Вот эта сволочь испортила всю рыбалку. Коза, всю сетку намотала, - сокрушается мужчина за кадром. – Вот откуда у нас акулы? Сейчас сетку резать придется. Она еще живая. Обломила рыбалку всю.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/670564" frameborder="0"></iframe> Акула попалась в сеть к рыбакам. Видео: соцсети.

Рыбак ходит кругами возле морской хищницы, снимает на телефон. А что ему сейчас остается? Собирались с товарищем наловить рыбы – сейчас самый сезон заготавливать ее в зиму, солить и вялить. А тут эта... хозяйка морей. Видимо, зашла из моря в устье реки за косяком жирной рыбы, да попалась в западню. Сама сеть порвать не может, уплыть не может. Только лежит у берега, раскрыв свой зубастый рот. Смотрит выпученным глазом. Рыбак признался, что вытащить ее на берег сходу не смогли – тяжелая очень.

Дальнейшая судьба акулы неизвестна. Возможно, товарищи пожалели ее и выпустили назад, в реку...

Это видео несколько дней назад появилось на ю-тубе под названием «Поймали акулу в Дудинке». В общем-то, такое событие вполне имеет место быть – морских акул и в самом деле не раз встречали в устье Енисея. Да и специалисты красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» прокомментировали, что такое не исключено.

Если бы не одно «но»: бортовой номер лодки - Р 22-65 ХВ. Немного поисков информации в интернете, и правда выплывает наружу. Согласно номеру на борту лодки, она зарегистрирована в Хабаровском крае.

А вот и пояснение на «Пикабу», очень похожее на правду: акула была выловлена возле села Елабуга в Хабаровском крае, на реке Амур. Хищницу поймали местные рыбаки. Длина рыбины составила 2,07 метра. Это не первый случай вылова морских рыб в Амуре – вероятно, они заходят в реку из Японского моря.

Так что не дудинская оказалась рыбка, не енисейская.