Погода на майские праздники - 2019 в Красноярске: пасмурно и нежарко

Впереди целых пять выходных дней. Настоящие каникулы, которые можно провести и с пользой, и с удовольствием. Кто-то, наверняка отправится за город – в гости, на дачу или просто совершить марш-бросок по туристическим тропам. Другие предпочтут провести эти дни в городе и принять участие в многочисленных интересных мероприятиях.

И, разумеется, красноярцы хотят знать, какая погода ожидает их на ближайшие майские праздники с 1 по 5 мая.

В целом: будет пасмурно и нежарко днем, а ночью даже возможны небольшие заморозки. Днем 1 мая температура воздуха поднимается до 12 градусов. Довольно комфортная погода для тех, кто собирается присоединиться к монтрации или демонстрации. Что это такое и где они пройдут, можно узнать тут.

Второго мая ожидается самый холодный день на этих выходных, всего 6 градусов. Затем температура пойдет на повышение: в среду 3 мая будет уже 10 градусов, в субботу 4 мая – 15 градусов, а в воскресенье 5 мая – уже 17 градусов выше нуля.

Самая холодная ночь будет с 1 на 2 мая – до минус 3 градусов. Поэтому если кто-то собирается компанией пожарить шашлыки на закате в уютной беседке, совет: одевайтесь потеплее. Кстати, места, где разрешено поджарить шашлыки, можно узнать здесь.

Что касается осадков, небольшой дождь возможен 1 и 5 мая днем.

Но что может испортить настроение, так это сильный ветер, о котором предупредили спасатели. В первый майский день в центральных и южных районах края ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы 15 – 20 м/с, местами 25 – 27 м/с. Потому следует быть предельно осторожными с огнем и не разводить костры. Ветер может разметать искры на большое расстояние, погасить пожар потом будет очень и очень сложно.

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