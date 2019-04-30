2019-04-30T15:45:43+03:00
Общество

Погода на майские праздники - 2019 в Красноярске: пасмурно и нежарко

Синоптики рассказали, какая погода ждет нас на майские праздники – 2019 в Красноярске
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Погода на майские праздники - 2019 в Красноярске: пасмурно и нежаркоПогода на майские праздники - 2019 в Красноярске: пасмурно и нежаркоФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Впереди целых пять выходных дней. Настоящие каникулы, которые можно провести и с пользой, и с удовольствием. Кто-то, наверняка отправится за город – в гости, на дачу или просто совершить марш-бросок по туристическим тропам. Другие предпочтут провести эти дни в городе и принять участие в многочисленных интересных мероприятиях.

И, разумеется, красноярцы хотят знать, какая погода ожидает их на ближайшие майские праздники с 1 по 5 мая.

В целом: будет пасмурно и нежарко днем, а ночью даже возможны небольшие заморозки. Днем 1 мая температура воздуха поднимается до 12 градусов. Довольно комфортная погода для тех, кто собирается присоединиться к монтрации или демонстрации. Что это такое и где они пройдут, можно узнать тут.

Второго мая ожидается самый холодный день на этих выходных, всего 6 градусов. Затем температура пойдет на повышение: в среду 3 мая будет уже 10 градусов, в субботу 4 мая – 15 градусов, а в воскресенье 5 мая – уже 17 градусов выше нуля.

Самая холодная ночь будет с 1 на 2 мая – до минус 3 градусов. Поэтому если кто-то собирается компанией пожарить шашлыки на закате в уютной беседке, совет: одевайтесь потеплее. Кстати, места, где разрешено поджарить шашлыки, можно узнать здесь.

Что касается осадков, небольшой дождь возможен 1 и 5 мая днем.

Но что может испортить настроение, так это сильный ветер, о котором предупредили спасатели. В первый майский день в центральных и южных районах края ожидается сильный северо-западный ветер. Порывы 15 – 20 м/с, местами 25 – 27 м/с. Потому следует быть предельно осторожными с огнем и не разводить костры. Ветер может разметать искры на большое расстояние, погасить пожар потом будет очень и очень сложно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

1 мая 2019 в Красноярске: монстрация, демонстрация и Comic Con Siberia

После самой короткой рабочей недели в этом году, наступают долгожданные первомайские праздники. Впереди у красноярцев целых 5 дней выходных. Рассказываем, куда сходить 1 мая 2019 года в Красноярске. (Подробности)

Места для шашлыков в Красноярске 2019: где можно пожарить мясо на углях

Многие по-прежнему не определились с «любимыми» местами, и советуются друг с другом: в каких местах в Красноярске можно пожарить шашлыки в 2019 году? (Подробности)

Майские праздники в Красноярске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Впереди пять выходных дней, будут работать все учреждения культуры, городские парки. И сегодня мы расскажем программу мероприятий на майские праздники в 2019 году в Красноярске. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что летом изменится в расписании пригородных поездов?
На Красноярской железной дороге начался пиковый сезон пригородных перевозок. Какие новшества ждут пассажиров, рассказал на «прямой линии» в пресс-центре «Комсомольской правды» генеральный директор АО «Краспригород» Эдуард Быков
Новости 24
Пропавшего в Красноярске немого мужчину нашли у железнодорожной платформы
Дорожные полицейские выручили трех красноярок, которым понадобилась мужская помощь
Красноярцам предлагают начать свое дело и оказывают в этом финансовую помощь
В Красноярске проведен опрос магазинов семян и саженцев
В Красноярском крае мужчина с особой жесткостью расправился со своей сожительницей
В Красноярском крае отколовшаяся льдина унесла 10 рыбаков
Красноярский край получит дополнительно 9,2 миллиона рублей на предупреждение чрезвычайных ситуаций
В Красноярске в микрорайоне Солнечный отремонтируют пешеходный мост через овраг
В Красноярском крае судью в отставке обвиняют в смерти женщины
В Красноярском крае школу оштрафовали за голубей на чердаке
В Красноярском крае экологи обнаружили 60-кратное превышение меди в реке
Красноярцам предложили выбрать название нового сквера в честь 75-летия Победы
В Красноярске на 1 мая перекроют центр города
В Ачинске под колесами иномарки погибла 80-летняя женщина
Мирный вальс среди войны: 9-летняя девочка из Дивногорска нарисовала, как солдаты отдыхали от ожесточенных боев
С 1 мая в Красноярске на маршруты выйдут 25 новых автобусов
В Канске спасатели сняли с дрейфующей льдины двух рыбаков
В Красноярске на улице Вильского дебошир с ножом гонял владельцев припаркованных автомобилей
Куда отправится красноярский «Поезд здоровья» в мае
В Норильске шесть человек устроили подпольное казино
Подрядчик больше 4 лет не может отремонтировать 8 километров автотрассы «Енисей» в Хакасии