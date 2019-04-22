Места для шашлыков в Красноярске 2019: где можно пожарить мясо на углях

Скоро в Красноярск придет жаркое лето. Конечно, сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники.

Многие по-прежнему не определились с «любимыми» местами, и советуются друг с другом: в каких местах в Красноярске можно пожарить шашлыки в 2019 году?

Просто на берегу Енисея, острове Татышев или Отдыха нельзя – в крае действует особый противопожарный режим и даже за тлеющие угли могут серьезно оштрафовать (до 4 000 рублей). Тогда выход – снять беседку на базе отдыха, которых много и в черте города, и совсем недалеко от нее.

Цены - от 100 рублей с человека и до 6000 рублей при аренде беседки на 20 человек. Кстати, предприниматели получают отдельное разрешение на разведение огня в мангалах у муниципальных властей и у них всегда есть средства пожарной безопасности.

Кто предоставляет аренду беседок или площадки с мангалом:

Гостиничный комплекс «Восход-М» - 8-391-269-81-10

Гостиничный комплекс «Сибирский сафари клуб» - 8-391-261-33-35

База отдыха «В гостях у фортуны» - 8-391-294-50-60

Остров отдыха - 8-391-292-08-76

Пейнтбольный клуб «Сибирская дивизия» - 8-391-250-05-11

Лыжная база «Ветлужанка» - 8-391-292-98-94

Airpark «Кузнецово» - 8-391-250-01-12

База отдыха «Базаиха River» - 8-391-215-28-15

SPA отель «ТакМак» - 8-391-231-16-18

Конный клуб (солнечный) «Храброе сердце» - 8-391-297-66-65

Конный клуб (Емельяново) «Конный двор» - 8-391-293-38-66

Центр отдыха «Коза-Дереза» - 8-960-769-97-93

База отдыха «Минина resort» - 8-950-978-25-91

База отдыха «У Еремы» - 8-902-958-48-04

Фанпарк «Бобровый лог» - 8-391-256-86-86

Эко-парк «Адмирал» - 8-391-205-00-80

Пикник-парк «Открытая сибирь» - 8-391-215-10-00

Комплекс отдыха «Банная заимка» - 8-391-254-92-97

Банный комплекс «Барская баня» - 8-902-968-03-85

Пейнтбольный клуб «Гладиатор» - 8-391-241-50-07

База отдыха «Дивный бор» - 8-391-215-00-40

Центр пейнтбола и лазертага «Дикий запад» - 8-391-215-10-30

База отдыха «Емельяновская горка» - 8-391-286-52-39

База отдыха «У озера» - 8-391-288-33-30

Комплекс отдыха «Каштак» - 8-391-261-77-62

Стрелковый комплекс «Кубеково» - 8-391-232-42-51

Аренда беседок «Ритона» - 8-391-241-18-33

Кафе-бар «Роща» - 8-391-258-65-49

Комплекс отдыха «Сан-Тропе» - 8-391-214-05-69

База отдыха «Сибирская банька» - 8-391-215-29-15

Банный комплекс «Сундуки» - 8-391-250-53-37

Пейнтбольный клуб «Цитадель» - 8-391-272-45-35

Банный комплекс «GreenRancho» - 8-391-282-80-03