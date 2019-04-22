Места для шашлыков в Красноярске 2019: где можно пожарить мясо на углях
Скоро в Красноярск придет жаркое лето. Конечно, сезон шашлыков традиционно открывается на майские праздники.
Многие по-прежнему не определились с «любимыми» местами, и советуются друг с другом: в каких местах в Красноярске можно пожарить шашлыки в 2019 году?
Просто на берегу Енисея, острове Татышев или Отдыха нельзя – в крае действует особый противопожарный режим и даже за тлеющие угли могут серьезно оштрафовать (до 4 000 рублей). Тогда выход – снять беседку на базе отдыха, которых много и в черте города, и совсем недалеко от нее.
Цены - от 100 рублей с человека и до 6000 рублей при аренде беседки на 20 человек. Кстати, предприниматели получают отдельное разрешение на разведение огня в мангалах у муниципальных властей и у них всегда есть средства пожарной безопасности.
Кто предоставляет аренду беседок или площадки с мангалом:
Гостиничный комплекс «Восход-М» - 8-391-269-81-10
Гостиничный комплекс «Сибирский сафари клуб» - 8-391-261-33-35
База отдыха «В гостях у фортуны» - 8-391-294-50-60
Остров отдыха - 8-391-292-08-76
Пейнтбольный клуб «Сибирская дивизия» - 8-391-250-05-11
Лыжная база «Ветлужанка» - 8-391-292-98-94
Airpark «Кузнецово» - 8-391-250-01-12
База отдыха «Базаиха River» - 8-391-215-28-15
SPA отель «ТакМак» - 8-391-231-16-18
Конный клуб (солнечный) «Храброе сердце» - 8-391-297-66-65
Конный клуб (Емельяново) «Конный двор» - 8-391-293-38-66
Центр отдыха «Коза-Дереза» - 8-960-769-97-93
База отдыха «Минина resort» - 8-950-978-25-91
База отдыха «У Еремы» - 8-902-958-48-04
Фанпарк «Бобровый лог» - 8-391-256-86-86
Эко-парк «Адмирал» - 8-391-205-00-80
Пикник-парк «Открытая сибирь» - 8-391-215-10-00
Комплекс отдыха «Банная заимка» - 8-391-254-92-97
Банный комплекс «Барская баня» - 8-902-968-03-85
Пейнтбольный клуб «Гладиатор» - 8-391-241-50-07
База отдыха «Дивный бор» - 8-391-215-00-40
Центр пейнтбола и лазертага «Дикий запад» - 8-391-215-10-30
База отдыха «Емельяновская горка» - 8-391-286-52-39
База отдыха «У озера» - 8-391-288-33-30
Комплекс отдыха «Каштак» - 8-391-261-77-62
Стрелковый комплекс «Кубеково» - 8-391-232-42-51
Аренда беседок «Ритона» - 8-391-241-18-33
Кафе-бар «Роща» - 8-391-258-65-49
Комплекс отдыха «Сан-Тропе» - 8-391-214-05-69
База отдыха «Сибирская банька» - 8-391-215-29-15
Банный комплекс «Сундуки» - 8-391-250-53-37
Пейнтбольный клуб «Цитадель» - 8-391-272-45-35
Банный комплекс «GreenRancho» - 8-391-282-80-03
ИСТОЧНИК KP.RU