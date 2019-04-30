2019-04-30T13:15:42+03:00
Общество

1 мая 2019 в Красноярске: монстрация, демонстрация и Comic Con Siberia

Рассказываем, куда сходить 1 мая 2019 в Красноярске
Татьяна РЯБИНИНА
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Куда сходить 1 мая 2019 в КрасноярскеКуда сходить 1 мая 2019 в КрасноярскеФото: Мария ЛЕНЦ
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После самой короткой рабочей недели в этом году, наступают долгожданные первомайские праздники. Впереди у красноярцев целых 5 дней выходных. Рассказываем, куда сходить 1 мая 2019 года в Красноярске:

Монстрация – 2019 0+

Монстрация в нашем городе пройдет в девятый раз. Ожидается, что в ней примут участие около 150 красноярцев.

Традиционно старт колонны от Триумфальной арки возле Большого концертного зала 1 мая в 11.00.

Демонстрация 0+

Сбор у здания технологического университета на пр. Мира, 82 с 13.00 до 13.30.

Митинг на площади Революции в 14 часов

1 мая, с 13.00

Comic Con Siberia 12+

Ежегодная выставка-презентация с использованием элементов сценического шоу, форумов и концертной программы, основанная на формате серии легендарных Comic Con, собирающих более полумиллиона гостей в США и Европе каждый год.

Программа Comic Con Siberia включает в себя:

Игровые и выставочные локации от участников мероприятия

Точки по продаже актуальных товаров и атрибутики

Масштабный конкурс косплея (воссоздание образов и костюмов популярных персонажей)

Конкурсы танцевальных и шоу номеров

Турниры по популярным видеоиграм.

МВДЦ «Сибирь»

улица Авиаторов, 19

3 и 4 мая с 12.00

От 900 рублей.

Первомай в Центральном парке 0+

1 мая – концерт проекта «Roma Nova» и кавер-группы «Проспект мира»!

2 мая – «Играй – Первомай!» с конкурсами и призами.

3 мая – шоу-театр «Авация»!

Центральный парк

с 1 по 3 мая в 15.00 у Главной сцены

Вход свободный.

«Эко-Май» 0+

В программе:

- эко-состязания для детей и взрослых

- квест по территории для всей семьи

- квизы и интерактивные игры

- творческие эко - мастер-классы

- Новинка! Игры виртуальной реальности!

Эко-парк «Адмирал»

Залив Шумиха

С 1 по 5 мая

Билеты 400 рублей (для детей до 3х лет - бесплатно).

Дети - Мастеру! Годенко - 100 лет! 6+

Гала-концерт Всероссийского конкурса любительских хореографических коллективов имени М.С. Годенко.

Этот конкурс проводится в Красноярске уже более 30 лет.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

1 мая, 15.00

Билеты 100-350 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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