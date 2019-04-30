1 мая 2019 в Красноярске: монстрация, демонстрация и Comic Con Siberia
После самой короткой рабочей недели в этом году, наступают долгожданные первомайские праздники. Впереди у красноярцев целых 5 дней выходных. Рассказываем, куда сходить 1 мая 2019 года в Красноярске:
Монстрация – 2019 0+
Монстрация в нашем городе пройдет в девятый раз. Ожидается, что в ней примут участие около 150 красноярцев.
Традиционно старт колонны от Триумфальной арки возле Большого концертного зала 1 мая в 11.00.
Демонстрация 0+
Сбор у здания технологического университета на пр. Мира, 82 с 13.00 до 13.30.
Митинг на площади Революции в 14 часов
1 мая, с 13.00
Comic Con Siberia 12+
Ежегодная выставка-презентация с использованием элементов сценического шоу, форумов и концертной программы, основанная на формате серии легендарных Comic Con, собирающих более полумиллиона гостей в США и Европе каждый год.
Программа Comic Con Siberia включает в себя:
Игровые и выставочные локации от участников мероприятия
Точки по продаже актуальных товаров и атрибутики
Масштабный конкурс косплея (воссоздание образов и костюмов популярных персонажей)
Конкурсы танцевальных и шоу номеров
Турниры по популярным видеоиграм.
МВДЦ «Сибирь»
улица Авиаторов, 19
3 и 4 мая с 12.00
От 900 рублей.
Первомай в Центральном парке 0+
1 мая – концерт проекта «Roma Nova» и кавер-группы «Проспект мира»!
2 мая – «Играй – Первомай!» с конкурсами и призами.
3 мая – шоу-театр «Авация»!
Центральный парк
с 1 по 3 мая в 15.00 у Главной сцены
Вход свободный.
«Эко-Май» 0+
В программе:
- эко-состязания для детей и взрослых
- квест по территории для всей семьи
- квизы и интерактивные игры
- творческие эко - мастер-классы
- Новинка! Игры виртуальной реальности!
Эко-парк «Адмирал»
Залив Шумиха
С 1 по 5 мая
Билеты 400 рублей (для детей до 3х лет - бесплатно).
Дети - Мастеру! Годенко - 100 лет! 6+
Гала-концерт Всероссийского конкурса любительских хореографических коллективов имени М.С. Годенко.
Этот конкурс проводится в Красноярске уже более 30 лет.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
1 мая, 15.00
Билеты 100-350 рублей.
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