Майские праздники в Красноярске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Впереди пять выходных дней, будут работать все учреждения культуры, городские парки. И сегодня мы расскажем программу мероприятий на майские праздники в 2019 году в Красноярске.

Республика Хакасия

Концерт этно-групп «Алаш» и «Khoomei Beat» 6+

«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов. «Khoomei Beat» — яркий представитель нового поколения тувинских музыкантов.

Хакасская Республиканская Филармония

4 мая, 18.00

Билеты 500–650 рублей.

Республика Тыва

Праздник Весны и Труда в Кызыле

1 Мая

10.00 Выставка декоративно-прикладного творчества. Площадь Арата.

10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей (продажа рассады и семян). Площадь Арата, центральные улицы Кызыла.

11.00 Праздничный парад-шествие трудовых коллективов Кызыла. Молодежный флешмоб. Площадь Арата, ул. Ленина.

13.00 Праздничный концерт «Праздник мира, весны и труда!». Площадь Арата.

14.00 Фестиваль молодежных творческих объединений «Миру – мир!». Молодежный парк.

15.00 Фестиваль по экстремальным видам спорта «Драйв». Молодежный парк.

1-2 мая

с 14.00 Конкурсная игровая и развлекательная диско-программа «Праздник Весны и Труда». Национальный парк.

2 мая

13.00 Национальная борьба «Хуреш» среди сильнейших борцов республики. Стадион «Хуреш».

3 мая

13.00 Военно-спортивная игра «Юнармейский марш-бросок». Национальный парк культуры и отдыха РТ.

3-5 мая

10.00 Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе «Центр Азии», посвященные 60-летию основания вольной борьбы в Республике Тыва. Спортзал «Херел».

4 мая

10.00. Сдача норм ГТО среди жителей города. Молодежный парк.

10.30. Соревнования по велосипедному спорту среди жителей г. Кызыла. Велодорожка.

5 мая

10.00 Чемпионат РТ по пауэрлифтингу, посвященного празднования дню Весны и Труда. Спортзал им. И. Ярыгина, мкрн «Спутник».

10.00 Первенство РТ по спортивным танцам «Кубок Тувы-2019». Спортзал лицея №16.

14.00 «Движение – это жизнь», подвижные игры на свежем воздухе. Национальный парк.

Концерты

«Бард-среда» 16+

В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.

Концерт Александра Пронина посвящен Дню Великой Победы. В программе – песни советских и российских авторов о Великой Отечественной войне.

Рок джаз кафе

ул. Сурикова,12/6;

8 мая, 19.30

Билеты 200 рублей.

Куда еще пойти

Пасха красная 0+

Пасхальный концерт, игровые зоны, звонница, творческие мастер-классы, фотозоны.

Центральный парк

улица Карла Маркса, 151

5 мая, 12.00

Вход свободный.

Гуманитарный лекторий 16+

Программа на май

6 мая – Герои античного спорта: кто они?

Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

14 мая – Кто такие баптисты? Евангельско-христианское движение: Истоки.

Лектор: Дворецкая Анна Павловна, к.и.н., доцент кафедры истории России гуманитарного института СФУ

16 мая – Такие разные героини западной сказки: от романтичной принцессы до женщины-убийцы.

Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. Всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

23 мая – Что мы знаем о тамплиерах: к 900-летию создания ордена.

Канаев Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева

Краевая научная библиотека

Ул. Маркса, 114

Лекции проходят в салоне искусств (ауд. 2-11), начало 18.30

Вход свободный.

Массовые катания на коньках 6+

Специально на майские праздники увеличено количество сеансов массовых катаний.

Возле обоих спорткомплексов открыты парковки. Если нет собственных коньков, можно взять напрокат.

Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и многодетных семей предусмотрена скидка 30% на вход и прокат коньков.

Расписание сеансов в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42):

01/05 – Среда – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30

02/05 – Четверг – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30

03/05 – Пятница – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30

04/05 – Суббота – 18:00-19:00, 19:30-20:30, 21:00-22:00

05/05 – Воскресенье (тематические массовые катания «Вселенная Marvel») – 11:45-12:45, 18:00-19:00, 19:30-20:30

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (от 3 до 13 лет) – 150 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб.

Расписание сеансов в МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74):

01/05 – Среда – 12:30-13:30, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 17:30-18:30, 19:30-20:30

02/05 – Четверг – 12:30-13:30, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 17:30-18:30, 19:30-20:30

03/05 – Пятница – 20:00-21:00, 21:30-22:30

04/05 – Суббота – 20:00-21:00, 21:30-22:30

05/05 – Воскресенье – 20:00-21:00

Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (ростом до 130 см) – 100 руб.

Прокат/заточка коньков – 150 руб

Юбилей

Михаилу Годенко - 100! 6+

Грандиозная концертная программа Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко с участием почётных гостей — ряда ведущих творческих коллективов России и Красноярья, так или иначе связанных с личностью великого мастера танца — Михаила Семёновича Годенко

Исполнители:

Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной

Государственный Омский русский народный хор

Государственный академический Северный русский народный хор

Ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова

Театр танца «Орленок»

В концертной программе также принимают участие артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и студенты Красноярского хореографического колледжа.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

2 мая, 18.00

Билеты 450-1000 рублей.

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