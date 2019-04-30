Майские праздники в Красноярске 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть
Впереди пять выходных дней, будут работать все учреждения культуры, городские парки. И сегодня мы расскажем программу мероприятий на майские праздники в 2019 году в Красноярске.
Республика Хакасия
Концерт этно-групп «Алаш» и «Khoomei Beat» 6+
«Алаш» — мастера тувинского горлового пения и традиционных тувинских инструментов. «Khoomei Beat» — яркий представитель нового поколения тувинских музыкантов.
Хакасская Республиканская Филармония
4 мая, 18.00
Билеты 500–650 рублей.
Республика Тыва
Праздник Весны и Труда в Кызыле
1 Мая
10.00 Выставка декоративно-прикладного творчества. Площадь Арата.
10.00 Выставка-ярмарка местных товаропроизводителей (продажа рассады и семян). Площадь Арата, центральные улицы Кызыла.
11.00 Праздничный парад-шествие трудовых коллективов Кызыла. Молодежный флешмоб. Площадь Арата, ул. Ленина.
13.00 Праздничный концерт «Праздник мира, весны и труда!». Площадь Арата.
14.00 Фестиваль молодежных творческих объединений «Миру – мир!». Молодежный парк.
15.00 Фестиваль по экстремальным видам спорта «Драйв». Молодежный парк.
1-2 мая
с 14.00 Конкурсная игровая и развлекательная диско-программа «Праздник Весны и Труда». Национальный парк.
2 мая
13.00 Национальная борьба «Хуреш» среди сильнейших борцов республики. Стадион «Хуреш».
3 мая
13.00 Военно-спортивная игра «Юнармейский марш-бросок». Национальный парк культуры и отдыха РТ.
3-5 мая
10.00 Всероссийские соревнования по спортивной (вольной) борьбе «Центр Азии», посвященные 60-летию основания вольной борьбы в Республике Тыва. Спортзал «Херел».
4 мая
10.00. Сдача норм ГТО среди жителей города. Молодежный парк.
10.30. Соревнования по велосипедному спорту среди жителей г. Кызыла. Велодорожка.
5 мая
10.00 Чемпионат РТ по пауэрлифтингу, посвященного празднования дню Весны и Труда. Спортзал им. И. Ярыгина, мкрн «Спутник».
10.00 Первенство РТ по спортивным танцам «Кубок Тувы-2019». Спортзал лицея №16.
14.00 «Движение – это жизнь», подвижные игры на свежем воздухе. Национальный парк.
Концерты
«Бард-среда» 16+
В рамках проекта «Бард-среда» концерты авторов-исполнителей проходят в Красноярске каждую среду.
Концерт Александра Пронина посвящен Дню Великой Победы. В программе – песни советских и российских авторов о Великой Отечественной войне.
Рок джаз кафе
ул. Сурикова,12/6;
8 мая, 19.30
Билеты 200 рублей.
Куда еще пойти
Пасха красная 0+
Пасхальный концерт, игровые зоны, звонница, творческие мастер-классы, фотозоны.
Центральный парк
улица Карла Маркса, 151
5 мая, 12.00
Вход свободный.
Гуманитарный лекторий 16+
Программа на май
6 мая – Герои античного спорта: кто они?
Лектор: Григорьев Дмитрий Владимирович, кандидат исторических наук, доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева
14 мая – Кто такие баптисты? Евангельско-христианское движение: Истоки.
Лектор: Дворецкая Анна Павловна, к.и.н., доцент кафедры истории России гуманитарного института СФУ
16 мая – Такие разные героини западной сказки: от романтичной принцессы до женщины-убийцы.
Лектор: Меер Евгения Сергеевна, к.и.н., доцент каф. Всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева
23 мая – Что мы знаем о тамплиерах: к 900-летию создания ордена.
Канаев Александр Геннадьевич, кандидат исторических наук, доцент каф. всеобщей истории КГПУ им. В.П. Астафьева
Краевая научная библиотека
Ул. Маркса, 114
Лекции проходят в салоне искусств (ауд. 2-11), начало 18.30
Вход свободный.
Массовые катания на коньках 6+
Специально на майские праздники увеличено количество сеансов массовых катаний.
Возле обоих спорткомплексов открыты парковки. Если нет собственных коньков, можно взять напрокат.
Для пенсионеров, лиц с инвалидностью и многодетных семей предусмотрена скидка 30% на вход и прокат коньков.
Расписание сеансов в ЛД «Кристалл арена» (ул. Партизана Железняка, 42):
01/05 – Среда – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30
02/05 – Четверг – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30
03/05 – Пятница – 11:45-12:45, 13:15-14:15, 18:00-19:00, 19:30-20:30
04/05 – Суббота – 18:00-19:00, 19:30-20:30, 21:00-22:00
05/05 – Воскресенье (тематические массовые катания «Вселенная Marvel») – 11:45-12:45, 18:00-19:00, 19:30-20:30
Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (от 3 до 13 лет) – 150 руб.
Прокат/заточка коньков – 150 руб.
Расписание сеансов в МСК «Арена.Север» (ул. 9 Мая, 74):
01/05 – Среда – 12:30-13:30, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 17:30-18:30, 19:30-20:30
02/05 – Четверг – 12:30-13:30, 14:00-15:00, 16:00-17:00, 17:30-18:30, 19:30-20:30
03/05 – Пятница – 20:00-21:00, 21:30-22:30
04/05 – Суббота – 20:00-21:00, 21:30-22:30
05/05 – Воскресенье – 20:00-21:00
Выход на лед – взрослый – 200 руб., детский (ростом до 130 см) – 100 руб.
Прокат/заточка коньков – 150 руб
Юбилей
Михаилу Годенко - 100! 6+
Грандиозная концертная программа Красноярского государственного академического ансамбля танца Сибири имени М.С. Годенко с участием почётных гостей — ряда ведущих творческих коллективов России и Красноярья, так или иначе связанных с личностью великого мастера танца — Михаила Семёновича Годенко
Исполнители:
Государственный академический хореографический ансамбль «Берёзка» имени Н.С. Надеждиной
Государственный Омский русский народный хор
Государственный академический Северный русский народный хор
Ансамбль танца «Енисейские зори» имени Г.М. Петухова
Театр танца «Орленок»
В концертной программе также принимают участие артисты Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д.А. Хворостовского и студенты Красноярского хореографического колледжа.
Большой концертный зал
Пр. Мира, 2Б
2 мая, 18.00
Билеты 450-1000 рублей.
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