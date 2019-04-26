Появилось видео первых минут пожара на красноярском оборонном заводе «Красмаш»

Сегодня, 26 апреля, в Красноярске произошел крупный пожар не территории завода «Красмаш». Черный столб дыма высоко поднялся в небо, его было видно даже в самых дальних концах города. Строились самые разные загадки, что именно может гореть за периметром Красноярского машиностроительного завода. Добавим, что это режимное предприятие (крупнейшее предприятие оборонного комплекса России), по периметру обнесенное высоким забором, площадь которого составляет несколько десятков гектаров. Здесь выпускают не только гражданскую продукцию. Но и производят части ракет «Сармат» и «Синева», а также собирают модули разгонного блока для ракет «Протон» и «Зенит».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="960" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705634" frameborder="0"></iframe> Момент возгорания на Красмаше. Эксклюзивное видео от подписчика КП-Красноярск.

Сориентироваться, находясь снаружи, где именно горит, очень сложно. Руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Красноярскому краю Александр Якимов прокомментировал, что происходит на самом деле на территории завода «Красмаш».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/705648" frameborder="0"></iframe> Александр Якимов, начальник пресс-службы краевого главка МЧС.Мария ЛЕНЦ

- Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 19:53 часов. Сообщили о возгорании в цехе холодильных установок завода «Бирюса» (он находится в периметре «Красмаша» - прим.ред.) Выехали на место силы и средства по рангу пожара № 2. Уже по прибытии было установлено, что горит кровля здания, площадь большая, поэтому ранг пожара был повышен. На данный момент площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Силы и средства пожарного гарнизона города Красноярска работают по рангу пожара № 4. Погибших и травмированных нет. На месте около 20 единиц техники и около 70 человек личного состава.

Прошло три часа с момента начала тушения пожараФото: Мария ЛЕНЦ

Причиной сильного черного дыма, который так напугал красноярцев, стала гудроновая пропитка кровли. На самом деле угрозы соседним строениям нет, потому что цех – это отдельно стоящее здание, оно ни с каким другим не соприкасается. Ветра, который был с утра и мог бы осложнить борьбу с огнем, тоже нет. Ситуация находится под контролем. Наземных сил и средств хватает, чтобы потушить пожар. Так что помощи пожарной авиации не требуется.

Дым растянулся на многие километры. Фото: Кристина Скретнева

Сколько времени понадобится для локализации огня, представитель МЧС пока затрудняется назвать. Но уверяет, внутри цеха нет ничего взрывоопасного, что могло бы ухудшить ситуацию.

Причины будут устанавливать уже после ликвидации пожара.

Черный дым виден даже в ночиФото: Мария ЛЕНЦ

Оказывается, в стене завода есть лазейки, откуда можно увидеть огоньФото: Мария ЛЕНЦ

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На место стягиваются все подразделения МЧС города

Прямо сейчас горит объект на территории Красноярского машиностроительного завода. В редакцию поступает множество фотографий и видел от встревоженных очевидцев. Столб густого черного дыма поднимается вверх, его несет в сторону Енисея и центра города. Временами видно, как прорывается пламя (подробнее)

Площадь пожара на территории оборонного завода «Красмаш» составила 2500 квадратных метров: обрушилась кровля

Тушение огня может затянуться до утра [видео]

Площадь пожара на территории завода «Красмаш» составила более 2500 квадратных метров, сообщает источник «Комсомольской правды»-Красноярск с места события. Произошло обрушение кровли. По предварительным прогнозам тушение может затянуться до утра. Очевидцы снаружи сообщают, что слышали несколько взрывов (подробнее).

Причиной черного дыма стала гудроновая пропитка крышыФото: Ольга КОСТИНА