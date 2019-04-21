2019-04-21T17:34:00+03:00
Происшествия

В Туве задержали седьмого из девяти арестантов, совершивших дерзкий побег неделю назад

Еще двое беглецов находятся на свободе
Ольга КОСТИНА
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Полицейские задержали седьмого из девяти сбежавших арестантовПолицейские задержали седьмого из девяти сбежавших арестантовФото: Мария ЛЕНЦ
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В Туве полицейские задержали седьмого из девяти сбежавших арестантов, совершивших дерзкий побег из изолятора временного содержания, расположенного в селе Кызыл-Мажалык. Об этом сегодня, 21 апреля, сообщила Ирина Волк, официальный представитель МВД.

Напомним, ровно неделю назад двое задержанных напали на конвоира: пытались задушить, а после порезали ножом. Затем отобрали у него ключи и распахнули все камеры. Присоединиться к побегу пожелали еще семь человек. Все они находились под следствием по тяжким статьям - убийства, тяжкие телесные повреждения, грабежи, разбои и кражи. О ЧП стало известно почти сразу. Уже через час в небольшом селе силовиков было больше, чем жителей. Был объявлен план-перехват. По горячим следам задержали одного из беглецов. Он особо и не прятался, находился в одном из дворов неподалеку от отдела полиции. Вскоре были задержаны еще три человека. Чуть позже задержали двух беглецов. И вот сейчас, как стало известно «Комсомольской правде» - Красноярск, появилась информация еще об одном задержанном.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий мужчина обнаружен в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района во дворе одного из домов и доставлен в полицию, - прокомментировала Ирина Волк. - В первые дни проведения оперативно-розыскных мероприятий были задержаны шестеро сбежавших. Работа по установлению местонахождения еще двоих продолжается.

На свободе остаются еще двое из девяти сбежавших Фото: соцсети

На свободе остаются еще двое из девяти сбежавших Фото: соцсети

Судя по всему, это был 34-летний Доржу Менги. Получается, что сбежавший арестант не смог покинуть село, где находился изолятор временного содержания, откуда был совершен побег. Видимо, испугался слишком большого количества полицейских и решил «залечь на дно». Но не получилось долго оставаться незамеченным. Сейчас на свободе все еще находятся два беглеца. И пока их не найдут, местные жители не смогут спокойно ходить по улицам.

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Невероятно, но факт: сразу девять арестантов совершили побег из следственного изолятора, расположенного в селе Кызыл (подробности здесь).

ИСТОЧНИК KP.RU

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