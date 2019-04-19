2019-04-19T10:49:20+03:00
Происшествия

«Штормовой ветер раздувал и без того сильное пламя»: в Канске удалось отстоять загоревшуюся пятиэтажку

К счастью, никто из людей не пострадал [видео]
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Пожар в Канске Фото: соцсетиПожар в Канске Фото: соцсети
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«От Канска» могут остаться одни угольки», - так мрачно шутили сегодня в соцсетях жители небольшого городка в Красноярском крае. Все потому, что пожар, который начался в 07.52 в жилой пятиэтажке, в микрорайоне 2-й Северный, 18, пришелся, как на беду, «под» штормовой ветер. Загорелась крыша, - пламя могло охватить не только весь дом, но и перекинуться на соседние.

Пожар в Канске.ГУ МЧС по Красноярскому краю

- Особенно страшно было за тех людей, что живут в этом доме, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск Влад Корохов, он воочию видел, как огонь охватил всю крышу. – Загорелось где-то посередине кровли. Но пожарные, надо отдать им должное, примчались очень быстро. Народ к тому времени уже эвакуировался из дома самостоятельно. Кто мог, к близким уехали. Остальные просто стояли на улице и смотрели, как пожарные тушат пламя. Жаль, конечно, людей. Страшно видеть, как горит твой дом.

Спасатели говорят: распространению огня сильно поспособствовал шквалистый ветер, который вот уже вторые сутки не уходит из региона.

Его скорость достигает 30 метров в секунду. Поэтому пламя махом охватило площадь в 1900 квадратных метров. Однако им удалось отстоять дом. Огонь сначала локализовали, а затем и потушили. Примерно около 12.00 по местному времени.

Пожар в Канске 2.ГУ МЧС по Красноярскому краю

- О причинах и точном месте возгорания говорить пока преждевременно, - сказал Александр Якимов, официальный представитель краевого МЧС. – Эксперты должны будут выяснить, что именно послужило источником. Угрозы распространения огня не было. Среди жителей погибших и пострадавших нет. На месте пожара работали 17 человек и 7 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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