«Полыхает так, что весь город видит»: в Канске горит крыша пятиэтажки
«От Канска скоро останутся одни угольки», - мрачно шутят местные. Сегодня в городе случился страшный пожар – полыхает крыша пятиэтажного дома (2-й Северный, 18). По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, кровля горит на площади около 2 тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07.52 по местному времени.
Горит пятиэтажка в Канске.Видео: соцсети
К моменту, когда подоспели пожарные расчеты, перепуганные жители пятиэтажки уже начали самостоятельную эвакуацию. По словам спасателей, осложняется борьба с огнем сильным ветром. Пока о причинах и месте возгорания не сообщается.
- Угрозы распространения пожара нет, - сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. – На месте работает 17 человек и 7 единиц техники. От МЧС – 4 человека и 2 единицы техники.
Жители Канска предполагают, что причиной пожара могла стать старенькая проводка, которую закоротило от шквалистого ветра. «Полыхает так, что весь город видит», - говорят они.
ИСТОЧНИК KP.RU