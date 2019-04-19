«Полыхает так, что весь город видит»: в Канске горит крыша пятиэтажки

СЕГОДНЯ 06:14 2019-04-19T06:23:54+03:00

Изменить размер текста: A A

«От Канска скоро останутся одни угольки», - мрачно шутят местные. Сегодня в городе случился страшный пожар – полыхает крыша пятиэтажного дома (2-й Северный, 18). По информации ГУ МЧС по Красноярскому краю, кровля горит на площади около 2 тысяч квадратных метров. Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 07.52 по местному времени.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/704089" frameborder="0"></iframe> Горит пятиэтажка в Канске.Видео: соцсети

К моменту, когда подоспели пожарные расчеты, перепуганные жители пятиэтажки уже начали самостоятельную эвакуацию. По словам спасателей, осложняется борьба с огнем сильным ветром. Пока о причинах и месте возгорания не сообщается.

- Угрозы распространения пожара нет, - сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю. – На месте работает 17 человек и 7 единиц техники. От МЧС – 4 человека и 2 единицы техники.

Жители Канска предполагают, что причиной пожара могла стать старенькая проводка, которую закоротило от шквалистого ветра. «Полыхает так, что весь город видит», - говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU