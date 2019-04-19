2019-04-19T06:49:49+03:00
Происшествия

Столбы вырвало с корнем! В Красноярске ликвидируют последствия штормового ветра

Телефон диспетчера службы «005» раскалился от звонков
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Шквал звонков от пострадавших красноярцев обрушился накануне на службу «005». В городе больше суток гулял штормовой ветер, порывы которого достигали 30 метров в секунду. Как рассказали в мэрии Красноярска, телефон диспетчера «005» трезвонил каждую минуту. Жаловались в основном жители частного сектора, где ветром оборвало линии электропередач. Но это не единственное ЧП, которое произошло в городе, - шторм похозяйничал на славу. Самое крупное происшествие, по словам чиновников, зафиксировано на проспекте Металлургов. Здесь с корнем вырвало два столба и опрокинуло на проезжую часть. Бригады

- На усиленный режим работы переведены все аварийные бригады коммунальных и дорожных служб, - рассказали в пресс-службе департамента горхозяйства администрации Красноярска. - Ситуация находится под контролем. Управляющим компаниям, ТСЖ и всем обслуживающим организациям рекомендовано усилить бдительность и оперативно реагировать на все поступающие жалобы, оперативно устранять последствия ветра.

Обрушение крыши в Ермаковском Фото: соцсети

Обрушение крыши в Ермаковском Фото: соцсети

Напомним, что накануне из-за ветра произошла трагедия на территории завода деталей трубопроводов (находится в самом конце улицы Семафорной). Здесь под обломками сорванной ветром крыши погибли два рабочих. Еще один человек пострадал и находится в тяжелом состоянии в реанимации. СК возбудил уголовное дело. Известно, что мужчины вскарабкались на крышу здания, чтобы закрепить ее, однако, в итоге, вместе с ней упали вниз.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Черногорске (Хакасия) порывом ветра сорвало крышу со здания компании Промтранс и обрушило на припаркованные рядом автомобили. К счастью, никто из людей не пострадал. На юге Красноярского края, в селе Ермаковском, ветер сорвал кровлю со здания Сбербанка. Она со страшным грохотом также обрушилась на припаркованные машины - людей в них не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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