Религиозная литература, мед и свечи: Агафье Лыковой собирают особые подарки к юбилею

...Или было? Точной даты рождения нет, различные источники информации разнятся в промежутке с 16 по 23 апреля.

Обращения в официальные органы республики также не внесли ясность в этом вопросе. Как пояснили в Управлении Пенсионного фонда РФ в Таштыпском районе, именно здесь находится дело Лыковой Агафьи Карповны, согласно медико-социальной экспертизы в документах стоит только год – 1944. А по рекомендации регламентных документов, когда неизвестен день рождения, ставится дата – 1 июля. Вот такая юридическая казуистика. Сразу закроем вопрос о пенсионных начислениях: их нет. Попытки выдать паспорт успехом не увенчались: от «бесовского» документа Агафья Карповна категорично открестилась.

Быт таежной отшельницы. Фото: из архива заповедника «Хакасский»

Что касается рождения, по признанию таежницы и людей, с которыми она общалась, младшая Лыкова родилась весной, в апреле 1944 года. Путаница в дне рождения из-за того, что у женщины, видимо, летоисчисление по старому стилю. Место рождения –тайга. Крестили в водах реки Еринат.

А вот проживает на территории, носящей статус особо охраняемой – в заповеднике «Хакасский». Участок обитания так и называется «Заимка Лыковых».

Заимка Лыковых. Фото: из архива заповедника «Хакасский»

Сотрудники заповедника охотно сотрудничают с журналистской братией, рассказывая о последних событиях, связанных с таежной отшельницей, сопровождают группы корреспондентов и принимают активное участие в создании репортажей. И даже в сложный пожароопасный период, когда все силы инспекторов брошены на контроль и тушение степных природных пожаров, и реально некогда вести разговоры, руководитель заповедника находит возможность дать интервью «Комсомолке» – газете, опубликовавшей первые заметки Василия Пескова о жизни семьи старообрядцев-отшельников, отказавшихся от контактов с внешним миром.

Агафья Лыкова. Фото: Светлана КАЗИНА

– Выполняя непосредственную работу по охране и изучения территории, сотрудники заповедника «Хакасский» постоянно посещают этот участок. Не нарушая пространство отшельницы, в непосредственной близости находится инспекторский кордон, где с мая по ноябрь ведется круглосуточное дежурство. Между сотрудниками и Агафьей Лыковой доброжелательные, даже дружеские отношения. Государственные инспекторы помогают ей по хозяйству: заготавливают на зиму дрова, сено для коз, доставляют продукты и необходимые вещи,– рассказывает директор заповедника «Хакасский» Виктор Непомнящий.–Сегодня позвонил Николай Седов – сын ЕрофеяСазонтьевича,который несколько лет жил рядом с Агафьей в своем небольшом срубе. Седов работалмастером-бурильщиком в экспедиции геологов, которые обнаружили семью Лыковых, а затем и взяли над ней шефство. После того, как из-за развившейся гангрены отняли ногу, Седов переехал на заимку к Агафье. Прожил в соседстве более десяти лет. Ерофей Сазонтьевич умер четыре года назад. Его сын регулярно общается с Агафьей Карповной, ей он передал спутниковый телефон, по которому связывался с отцом. НиколайЕрофеевич живет в Таштаголе (Кемеровская область). Вы первые, кто узнает последние новости о жизни Лыковой: у неё все хорошо, просила привезти семена, традиционно это горох, редиска, лук-севок. Все ее просьбы учитываются и по возможности решаются.

После смерти Седова таежница одна не жила. Старообрядческая церковь направляет помощников. Инока Гурия, который прожил на заимке полгода, сменил Георгий. Следует отметить, что заповедник и церковь поддерживают тесную связь. Как говорится, всё под контролем.

По воздуху и по воде

На заимке инспекторы были этой зимой. Планируют посетить Агафью Карповну в конце этого месяца, с началом навигации по реке Абакан. Добраться до этого таежного места непросто: либо вертолетом (очень дорогостоящее мероприятие), либо по реке, что займет несколько дней. О романтике поездки по водному пути следует забыть – испытание ещё то.

–Ежегодно летом заимку посещает группа студентов МИРЭА – Российского технологического университета (г.Москва). Цель этих поездок –приобщить студентов к духовной культуре через помощь Лыковой в хозяйственных делах и общение с ней. В текущем году, полагаем, эта традиция будет продолжена. Не все уезжают довольными. Электричества здесь нет. Телевизора, компьютера – тоже. Кран, который откроешь и польется горячая вода, отсутствует. Смартфоны и айфоны садятся быстро. А ещё – тяжелый физический труд, к которому молодежь не приучена. Одна из студенток призналась, что запомнит эту поездку на всю жизнь и сюда больше ни за что не поедет. Лыкова же прожила всю жизнь и не ропщет на судьбу, не говорит, что ей тяжело.

Фото: из архива заповедника «Хакасский»

Самочувствие Агафьи Карповны согласно её возрасту. Виктор Владимирович рассказал, что при встрече женщина чаще всего жалуется на больные ноги. Один раз её возили лечить в больницу Таштагола. В целом чувствует себя удовлетворительно и все работы делает сама, хотя не без помощи помощника Георгия.

Хозяйство Лыковой достаточно многочисленное: козы, куры, кошки и собака. Живут дружно, хозяйку обожают.

– Посылки и письма Агафье Карповнепоступают регулярно, – продолжает директор заповедника. – Чаще всего отправляет житель Томска,а на днях пришла посылка из Англии. Иногда подарки таежница открывает при инспекторах. Посылают сухофрукты, книги, печенье, сухари. Кстати, хлеб Агафья Карповна печет сама – очень вкусный, вот у кого следует поучиться хлебопекам. Всегда спрашиваем, что ей привезти. Просит желательно темный и плотный материал на одежду, которую она шьет сама, батарейки для фонарика, крупы, соль и корм для животных.

Фото: из архива заповедника «Хакасский»

– Готовите ли подарок на день рождения?

– Конечно! Помимо посылок и стандартного набора, который традиционно ей привозим, выше говорил, что именно, будет подарено что-то еще. Например, религиозная литература, одобренная старообрядческой церковью, мед, свечи. Наверняка и государственные инспектора, постоянно бывающие в гостях у отшельницы, сделают подарок и от себя лично.

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