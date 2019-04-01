«Семья Лыковых имела веру»: новый глава Хакасии заявил, что собирается помогать отшельнице Агафье

Нынешний глава Хакасии Валентин Коновалов признался, что не считает Агафью Лыкову великой нагрузкой. В отличие от предшественника, Виктора Зимина, у него другое мнение на счет 74-летней отшельницы, живущей в таежной глубинке заповедника «Хакасский».

Валентин Коновалов работал на Красноярском экономическом форуме, где обратил на себя повышенное внимание, ему пришлось отвечать на самые разные вопросы. Один из них и коснулся Агафьи Лыковой. Молодой политик пояснил:

- Мое отношение к Агафье Лыковой положительное. Семья Лыковых имела свою веру. Кроме как уважения ничего нет. Если обратится, будем думать, как помочь. Не знаю, можно ли это сделать за счет бюджетных средств с учетом тяжелого финансового состояния республики. Думаю, можно привлечь спонсоров.

О том, что Агафья Карпова – уникальный культурный феномен, считают многие. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, например, многие годы поддерживал ее. Агафья даже писала ему письма и называла своим другом. После отставки Тулеева эстафету подхватил новый глава Кузбасса Сергей Цивилев. Осень 2018-го года он сам побывал на заимке, привез в подарок женщине щенка.

Молодой политик сделал на КЭФ-2019 несколько громких заявленийФото: Мария ЛЕНЦ

А вот у экс-главы Хакасии Виктора Зимина насчет отшельницы было иное мнение. В ноябре 2017 года он провел прямую линию с жителями республики. И когда ему задали вопрос, ответил:

- Я не очень люблю бабушку Агафью, а к старообрядческой вере отношусь с большим уважением. У меня даже одна из девушек, которая работает со мной очень близко, является старообрядкой... Бабушка Агафья не является носителем никаких великих дел. Бабушка Агафья и так нагрузка великая для многих. Она проживает в заповедной зоне и там бывать нельзя никому. Политически красиво у этого флага стоять, вовремя доставить продукты...Богоугодное дело, вопросов нет. Но Лыковой давно предлагали переселить ее в хорошие, достойные условия. А не тратить на нее такие миллионы.

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