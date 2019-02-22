Высокое напряжение: сотрудницы энергетической компании поздравили коллег-мужчин с 23 февраля фотосессией в стиле «электроню»

Лилу из «Пятого элемента» просто отдыхает. От этих девушек искры летят! Красноярская электрическая компания ProTok второй год подряд поздравляет мужчин с 23 февраля горячей, можно сказать, наэлектризованной фотосессией. На снимках – девушки-модели с роскошными формами, которые прикрыты 2-миллиметровой изолентой.

Фото: предоставлены компанией ProTok

- В прошлом году мы уже проводили подобную фотосессию к 23 февраля. А в этом – посчитали, что тема голых женщин не раскрыта и решили продолжить, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск маркетолог компании Дарья Перетока. – Идей у нас было много, но поскольку изолента сработала хорошо, и был отзыв, мы остановились на ней. В следующем году, возможно, будут девушки с лепестками роз.

Фото: предоставлены компанией ProTok

В компании убеждены, что эти снимки могут спасти кому-то жизнь и здоровье. Ведь на них помимо ню и изоленты имеются полезные советы по обращению с электричеством - в этом, как раз, вся соль.

Фото: предоставлены компанией ProTok

Съемку проводили профессиональные фотографы из рекламного агентства. Им помогали дизайнеры, клеили изоленту на девушек. Моделям фотосессия тоже пришлась по душе, хотя, конечно, несколько часов в изоленте – большое испытание (мужчины, оцените старания девушек!. Ведь на теле ее чувствовать не очень комфортно.

Фото: предоставлены компанией ProTok

- Никакого фотомонтажа! Когда мы окончили съемку, одна из девушек даже отказалась снимать изоленту, - говорит Дарья. – Мы удивились, а она нам сказала, что потерпит до встречи с мужем. Так и ушла...

Фото: предоставлены компанией ProTok

Конечно, мужская половина компании (а мужчин здесь 40 человек и 18 девушек) такие снимки приняли на ура. Но праздник фотосессией в стиле «ню» не окончится. Вечером свою сильную половину коллектива ожидает праздничный ужин. Кто знает, может быть для кого-то он перейдет в романтический.

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