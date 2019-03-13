Итоги Зимней универсиады-2019: медальный зачет

В Красноярске завершилась Универсиада-2019. Первые Зимние студенческие игры для нашей страны, и самые результативные. Российская сборная завоевала самое большое за всю историю зимних мировых соревнований наград – 112 (из 228). (Для сравнения в Пхенчхане в 2018 году сборная Норвегии поставила рекорд зимних олимпиад, завоевав 39 наград). Следом за нашей сборной идет команда Южной Кореи (14 медалей, из которых 6 – золото). Масштаб события еще в нескольких цифрах: 58 стран принимали участие в спортивных состязаниях, в Красноярск приехали около 3000 спортсменов, трансляция велась в 60 странах мира.

В каких видах спорта мы отличились особенно? Российские лыжники стали сильнейшими, завоевав 23 медали из 33 возможных. В первый и второй день пьедестал почета занимали поочередно девушки и парни. Алиса Жамбалова (4 золота), Екатерина Смирнова (три серебра и золото) и Яна Кирпиченко (три бронзы и золото в эстафете). У мужчин тройка лидеров – Иван Якимушкин, Антон Тимашов и Иван Кириллов, на протяжении всех соревнований они задавали тон и в финальных состязаниях поднялись на пьедестал почета в том же составе, как в первый день.

Сноуборд: большие ставки были на воспитанницу Красноярской академии зимних видов спорта Кристину Пауль, и она оправдала ожидания, завоевав золото. А вместе с ней и Даниил Дильман, - серебро, уступил только канадцу Уиллу Мелишу. Серебряный призер Олимпиады-2018 южно-корейский спортсмен Ли Сан Хо в Красноярске сумел взять только одну бронзу в параллельном слаломе. Фристайл, - неспроста называют одним из самых зрелищных зимних состязаний. Максим Буров стал чемпионом Универсиады в лыжной акробатике. Фигурное катание вызвало аншлаг задолго до начало Универсиады. Из-за того, что на состязания заявилось большее количество участников, чем изначально планировалось, пришлось даже изменить расписание соревнований. Итальянец Маттео Риццо завоевал золото у мужчин, на втором месте подающий надежды россиянин Максим Ковтун. У женщин представительница Японии Маи Михара вышла на золото, опередив Элизабет Турсынбаеву из Казахстана. И, конечно, хоккеисты: сборная России по хоккею с мячом одержала победу в финале над шведами, а по хоккею с шайбой – над словаками.