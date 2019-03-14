Стиральные машины, плиты, утюги, холодильники: после Универсиады-2019 все останется студентам СФУ

В Сибирском Федеральном Университете назвали дату заселения студентов в общежития. Напомним, что до начала игр там провели ремонт, а потом студентов временно выселили, уступив место спортсменам, волонтерам и гостям. (Некоторых учащихся переселили в другие общежития, кому-то предложили компенсацию в размере 5 тысяч рублей в месяц, если молодые люди переезжали в съемную квартиру).

- Мы покупали новую бытовую технику, делали ремонт в общежитиях. Все останется студентам. Будут ли демонтировать забор возле корпуса – еще обсуждается, – рассказали в пресс-службе СФУ.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Заселение в общежития № 20, 21, 22, 25, 26, 27, а также общежитие № 30 будет проходить в 3 волны:

- с 1 по 15 апреля — заселение студентов, имеющих сертификат, гарантирующий возвращение на место проживания, занимаемое ранее;

- с 16 по 30 апреля — заселение студентов 1-го курса 2018 года, имеющих сертификат на предоставление места в общежитии квартирного типа;

- с 1 по 31 мая — заселение студентов, желающих улучшить жилищные условия (при наличии свободных мест).

По всем вопросам, связанным с заселением, можно обращаться к заместителю директора по воспитательного работе своего института.