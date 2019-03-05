Флаги на окнах и на ногтях и бесконечная еда – как живут спортсмены в Деревне Универсиады

Вход в Деревню*, где живут спортсмены, строго ограничен. Посторонних не пускают вовсе, аккредитованным журналистам делают дополнительный пропуск на один день и водят за ручку. Поэтому особенно интересно было узнать, что же там происходит.

Еда – без ограничений!

До начала Универсиады говорили о том, что меню приготовили заранее: в четырех кухнях, русской, европейской, азиатской и халяльной примерно 40 наименований каждый день, и они не повторяются. А накормить спортсменов не так-то просто: каждому атлету ежедневно нужно четырехразовое питание с энергетической ценностью не менее 5000 килокалорий, разнообразное и сбалансированное по содержанию питательных веществ.

Огромный ресторан с линией раздачи длиной, внимание, 100 метровФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Я, например, думала, что это некие комплексные сбалансированные завтраки, обеды и ужины. Ничего подобного! Огромный ресторан с линией раздачи длиной, внимание, 100 метров (!) – такой в городе и крае еще не было, и бери что хочешь и когда хочешь. Ресторан работает с пяти утра до часу ночи, кушать можно что угодно и сколько угодно – без ограничений. Фрукты, выпечка, кофе – в свободном доступе, их можно взять с собой. Спортсмены берут и жареное, и горчицу, и напитки, которые не считаются полезными. В халяльной кухне выбирают блюда девушка в хиджабе и юноша из Европы. Японцы – в русской кухне, китайцы – в европейской – для многих поездка в Россию, в Сибирь - это еще и гастрономический тур, и о наших традиционных блюдах они наслышаны.

В меню есть блюда из 4 кухонь мираФото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Самое популярное блюдо – пельмени, - говорят на раздаче.

Ну, тоже не самая полезная для здоровья еда. С началом масленичной недели пекут блины со всевозможными начинками – разлетаются в момент.

Маникюр – только патриотический!

В салоне красоты самые популярные услуги – макияж, его делали спортсменки на церемонию открытия Студенческих игр, и маникюр с необычными рисунками.

Американки любят рисовать на ногтях свой флаг, спортсменки из Кореи - свой флаг и российскийФото: Татьяна РЯБИНИНА

- Американки любят рисовать на ногтях свой флаг, спортсменки из Кореи - свой флаг и российский. Также популярны виды спорта, а некоторые заказывают свои портреты, - рассказывает управляющая салоном красоты Анастасия.

- А разве у спортсменок длинные ногти?

- У сноубордисток – да, а вот у хоккеисток, у лыжниц – короткие. Но мастер все равно старается вместить рисунок. Все они выполняются вручную, примерная стоимость такого маникюра 2500 рублей.

В числе немногих платных услуг – сувенирный магазин с ценами такими же, как и в городе, – скидок для спортсменов нет. И цветочный магазин, в котором у продавца-консультанта Миланы очень мало работы:

- Букеты заказывают только на день рождения.

Примерная стоимость такого маникюра 2500 рублейФото: Татьяна РЯБИНИНА

Кстати, о флагах. Здесь есть аллея флагов, их поднимают в честь каждой делегации, прибывшей в Деревню. Флаги висят и на окнах жилых корпусов – это инициатива самих спортсменов и традиция универсиад.

У кого просить победу?

В Центре религий представлены семь конфессий. Но, как выяснилось, спортсмены не религиозны, в основном заходят посмотреть и пообщаться.

- Из Израиля приехали человек пять, кто же к вам приходит? - интересуемся у помощника красноярского раввина Антона Иванова.

В Центре религий представлены семь конфессий.Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

- Это очень хорошо, что хотя бы несколько человек приехали, - отвечает он.

У протестантов тоже немноголюдно, индуистов и вовсе нет.

- Наша религия в южных странах, на зимних соревнованиях оттуда никто не приехал.

Но симпатичные индуистки поют и угощают, и потому к ним приходят посмотреть и послушать.

О чем просят православные – секрет.

- Общение человека с богом – тайна, - уточняет священник Алексей Язев. – Мы можем только предполагать, что просят и о победе тоже.

И только у буддистов – сенсация, о которой они рассказывают с удовольствием:

- Спортсменка сборной России родом из Бурятии перед тем, как выйти на старт, приходила и молилась, и взяла два «золота». Сегодня снова придет, у нее впереди еще четыре гонки. Надеемся, к нам будут больше приходить после такого успеха.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

Помощник ламы не назвал нам имя той спортсменки. Но мы прекрасно знаем, что это лыжница Алиса Жамбалова, которая выиграла две гонки подряд.

Есть Деревня, есть мэр, а есть ли проблемы?

В этом небольшом городке, названном Деревней, есть свой мэр, Максим Орешников, а у мэра должны быть проблемы – куда без них?

- Только бытовые, - отвечает он. – Здесь территория гостеприимства, дружбы, толерантности. Просьбы случаются только бытовые.

Условия здесь превосходные: тишина, чистота, красота, все продумано до мелочей. Невероятно популярна этноплощадка с чумами, шаманами и лайками. К собакам заходят перед стартом, к ним приходят после финиша.

Из деревенского антуража – площадка с сеном и санями, рубленые изба и беседка, чум, олени.

Такой плакат висит в одном из домов ДеревниФото: Татьяна РЯБИНИНА

Сейчас здесь живет примерно 2800 человек, постоянно кто-то уезжает и приезжает. После универсиады этот комплекс сможет принять около 5000 студентов СФУ.

*Деревня Универсиады в Красноярске – это комплекс из пяти студенческих общежитий (в районе СФУ), в которых живут спортсмены. В комнатах имеется все необходимое: мебель, бытовая техника, санузел, интернет. Также в Деревне есть медицинский центр, ресторан, шестиэтажный сервис-холл, который объединил и фитнесс-центр, и комнаты для молитв, и салон красоты и многое другое. Уникальная особенность Деревни в Красноярске в том, что впервые в истории универсиад место проживания спортсменов находится на территории действующего университетского кампуса.

Фото: пресс-служба Дирекции Зимней универсиады-2019

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