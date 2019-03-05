В Красноярске с фейкового сайта втридорога продают билеты на Универсиаду

В Красноярске появился фейковый сайт, на котором втридорога продает билеты на соревнования Универсиады. На первый взгляд оформлен в стилистике события – заходишь, а там счастливые лица волонтеров с U-лайкой. Даже иконка в поисковике одинаковая. Поэтому обычному человеку сходу непросто отличить его от официального интернет-ресурса.

Сообщаем, что официальный сайт находится здесь https://ticket.krsk2019.ru. Здесь помимо билетов много полезной и интересной информации об Универсиаде, новости, фоторепортажи с места событий, интервью с участниками. А что есть на поддельном? В центре – кнопка «Выбрать билеты». На этом функционал сайта и заканчивается.

На официальном сайте билет, к примеру, на хоккейный матч Россия-США (на 5 марта в 19.30 часов) стоит от 150 рублей. На поддельном – от 6000 рублей. А на показательные выступления по фигурному катанию на 9 марта – 9500 рублей. На поддельном сайте даже якобы гарантируют подлинность билетов. Однако на самом деле покупатели рискуют заплатить большую цену за ничего не значащую бумажку. Такие случаи уже зафиксированы и не раз.

Можно предположить, что создали сайт перекупщики, которые целый год скупали билеты, а теперь пытаются их распродать и нажиться.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Куют железо, пока горячо, и другие. Например, некая религиозная организация выпустила брошюру, посвященную Универсиаде. В ней информация о светском спортивном событии переплетена с выдержками из Библии. Эти брошюры раздают на улицах, возле Парка Универсиады лица, не имеющие никакого отношения к волонтерам. А вместе с брошюрами дарят и «пригласительные билеты» на бесплатные ужины в кафе и ресторане: «За все заплачено, господа». Правда, нужна предварительная регистрация по телефону.