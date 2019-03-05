Уже 39! Россия с огромным отрывом лидирует на Универсиаде

Гигантский разрыв между Россией и другими командами на Зимней универсиаде-2019 в Красноярске увеличивается на глазах. Одиннадцать золотых, пятнадцать серебряных и тринадцать бронзовых медалей, всего 39 (по состоянию на 17:20). Вот итог неполных трех дней соревнований. Тогда как у Швейцарии и Южной Кореи по пять наград. Дальше – скромнее.

После большого успеха лыжников (в классике и персьюте – у мужчин и у девушек все комплекты наград были наши) пришел черед других спортсменов.

И они не подкачали! Вечером 4 марта одержано еще несколько убедительных побед. Мужская сборная по бенди обыграла Норвегию со счетом 9:1, девушки-хоккеистки взяли верх над соперницами из Японии 8:1, парни-керлингисты одолели шведов 5:4.

Отличились мы и в лыжном ориентировании. Быстрее всех нашел 13 контрольных пунктов Владислав Киселев, он заработал «золото», «бронза» у Сергея Горланова. В розыгрыше медалей среди девушек отметилась студентка СФУ Мария Вяткина, она заняла второе место.

А теперь – шорт-трек. На лед «Арены. Север» вышли девушки. И «сработали» неплохо. Поздравляем призера на дистанции в 1500 метров, Екатерину Ефременко с «серебром»!

В третий день Всемирных студенческих игр, 5 марта, битва за медали продолжилась. Россия еще больше укрепляет свое преимущество.

В матче с женской сборной Южной Кореи по керлингу победу снова смогли вырвать хозяйки турнира, счет 8:6. А вскоре последовал еще один оглушительный успех. Девушки-хоккеистки разгромили соперниц из США в заключительном матче группового этапа по бенди. Результат игры 1:11, ждем полуфиналы!

И еще – две бронзовые медали, в супер-комбинации и параллельном слаломе-гиганте. Награды забрали, соответственно, Никита Алехин и Дмитрий Сарсембаев. Двукратный чемпион мира 2019 года Дмитрий Логинов оказался на четвертой позиции.

ВРЕЗКА

Болеем за наших!

6 марта

Кластер «Сопка» - сноуборд, параллельный слалом, финалы. Женщины, мужчины.

Кластер «Сопка» - фристайл, слоуп-стайл, финалы. Женщины, мужчины.

Академия биатлона – спринт. Женщины, мужчины.

Кластер «Радуга» - лыжные гонки, свободный стиль-спринт, финалы. Женщины, мужчины.

«Арена. Север» - конькобежный спорт, 1000 метров. Затем финалы 3000 метров – женщины, 5000 метров – мужчины.

7 марта

«Бобровый лог» - горнолыжный спорт, слалом-гигант, женщины.

«Академия биатлона» - биатлон, персьют. Женщины, мужчины.

Кластер «Радуга» - спортивное ориентирование, спринтерская смешанная эстафета.

«Платинум Арена» - фигурное катание, парное катание (произвольная программа), одиночное катание (произвольная программа), мужчины.