В 20-й больнице Красноярска прокомментировали скандальную фотографию в соцсетях

Накануне, 25 января, известный красноярец Олег Ровда выложил на своей странице в «Фейсбуке» неприглядную фотографию. Сразу предупредил, что сделал ее не сам – фото ему попало от знакомых. Олег поначалу не поверил и перезвонил им, те подтвердили: да, это фото из палаты лор-отделения 20-й городской больницы. «Сюда явно иностранцев не повезут. И это в наши дни! И войны нет, а как после бомбежки» - с горечью написал красноярец.

Скандальная фотография тут же обросла комментариями. Многие горожане поделились своим печальным опытом пребывания в этой больнице. Не далее, как в конце декабря там уже был скандал, когда пациенты пульмонологического отделения выложили в интернет снимки, похожие на кадры из фильмов ужасов. А через несколько дней следом появилось не менее скандальное видео. На нем рабочие зашли в палату к легочным больным и чуть ли не с места в карьер начали делать ремонт.

Сегодня, 26 января, ситуацию вокруг выложенной в сеть фотографии, официально прокомментировали в самой 20-й городской больнице. В нем администрация медицинского учреждения принесла извинения пациентам за доставленные неудобства и обратила внимание на следующее.

«КМКБ №20 имени И. С. Берзона является большим многопрофильным учреждением, работающим в круглосуточном режиме, поэтому необходимые ремонтные работы здесь проводятся постепенно – параллельно с лечебным процессом.

Лор-отделение рассчитано на 50 коек. Пациенты поступают непрерывно, преимущественно по неотложной помощи. В эпидсезон приходится задействовать площади, которые планировались к текущему ремонту и визуально неприглядны. В частности, в фигурирующей на фотографии палате были зачищены от старой краски стены и потолок.

Из двух вариантов – закрыть палату или все-таки разместить в ней пациентов для оказания неотложной помощи – был выбран второй вариант. Перед размещением пациентов палата была вымыта, оснащена мебелью. Вся помощь пациентам оказывается в необходимом объеме. По мере выписки в отделении будет посвободнее, и пациентов из данной палаты можно будет перевести в другие палаты.

Добавим, что в 20-й больнице реализуется план ремонтных работ. В настоящий период в госэкспертизе проходит согласование проектно-сметная документация на капитальный ремонт лор-отделения. Также на 2019 год запланирован капитальный ремонт пульмонологического отделения.

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