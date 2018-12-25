2018-12-25T11:53:57+03:00
Общество

Это не кадры из фильма ужасов: в соцсети попали жуткие фотографии красноярской больницы

Снимки сделала пациентка, проходившая лечение в отделении пульмонологии [фото]
Татьяна ПАНТЮШЕВА
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В минздраве не исключают, что это вообще не красноярские сникми. Фото: ПикабуВ минздраве не исключают, что это вообще не красноярские сникми. Фото: Пикабу
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Глядя на эти жуткие снимки, которые выложила в соцсети одна из жительниц Красноярска, невольно думаешь, что это кадры из какого-то фильма ужасов или кино про заброшенный город типа Припяти.

Девушка утверждает, что это отделение пульмонологии 20-й больницы. Фото: Пикабу

Девушка утверждает, что это отделение пульмонологии 20-й больницы. Фото: Пикабу

Но нет. Как утверждает автор, сделала она эти фотографии во вполне себе жизнедеятельном городе, в Красноярске, и это не декорации для кинокартины, а вполне реальные помещения.

Возможно, это вообще неэксплуатируемое здание. Фото: Пикабу

Возможно, это вообще неэксплуатируемое здание. Фото: Пикабу

По словам девушки – это отделение пульмонологии 20-й больницы в краевом центре.

Напомним, 20-я межрайонная клиническая больница – одна из старейших в Красноярске, в ноябре учреждение отметило 60-летний юбилей. Надо сказать, здесь работают одни из лучших врачей не только города, но и всего региона и Сибири, на счету которых множество спасенных жизней. Но вот условия в корпусах больницы, несмотря на то, что там регулярно делают ремонт, действительно не всегда идеальные – есть здания, у которых уже достаточно ощутимая степень изношенности.

Естественно, эти снимки собрали сотни комментариев. Фото: Пикабу

Естественно, эти снимки собрали сотни комментариев. Фото: Пикабу

В минздраве Красноярского края прокомментировали: они уже видели эти снимки, и пресс-секретарь больницы сейчас разбирается с этим вопросом. Не исключено, что это фотографии, которые сделали в каком-то неэксплуатируемом корпусе или даже вообще не в Красноярске.

Фото: опубликованы на портале «Пикабу»

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