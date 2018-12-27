«Экстренно завезли материалы и стали ковырять вентиляцию»: в 20-й больнице Красноярска начался ремонт

Пару дней назад в красноярские СМИ попали фотографии, сделанные в отделении пульмонологии 20-й городской больницы Красноярска. Сначала пациентка выложила снимки на портале «Пикабу». Там их подхватило журналистское сообщество.

В 20-й больнице Красноярска началось что-то невообразимое.После того, как Новости ТВК рассказали о проблемах в городской больнице №20, их начали в экстренном порядке исправлять. Пациенты сообщили, что ремонт проводят даже во время дневного сна. https://tvk6.ru/publications/news/39742/

Вообще-то подобные фотографии, сделанные в стенах одной из старейших больниц города, время от времени появлялись в социальных сетях. Но на этот раз словно сработал детонатор – откликнулись многие красноярцы, которым довелось лежать здесь. Подтвердили: все правда.

После скандальных фотографий началось нечто невообразимое. Пациенты ведут свои репортажи с места событий: уже на следующий день в ванной комнате отделения начали делать экстренный ремонт. Сегодня, 27 декабря, в больницу завезли строительные материалы. При этом тот факт, что в отделении лежат пациенты с легочными заболеваниями, рабочих как-то не особенно заботит.

Нашим коллегам из Новостей ТВК прислали видео, сделанное в женской палате отделения. Заходят несколько человек, один из них в рабочей спецовке. Дает задание отодвинуть кровать, чтобы добраться до отверстия вентиляционной трубы под потолком, из которого торчит грязная тряпка.

Все происходящее женщины снимают на телефон.

- А ничего, что там стоят продукты? Люди лежат с воспалением легких? – спрашивает одна из пациенток.

- Это не ко мне вопрос, - отвечает рабочий.

- А к кому вопрос?

- Есть начальство, ему и говорите.

- Тут и так непонятно, что на стенах творится, – и грибок, и все остальное. И мы этим дышим. Вы еще пришли тут ремонтные работы делать. А подождать нельзя будет, когда нас выпишут?

- Женщина, я на своем рабочем месте. У меня есть начальство, оно приказало – я делаю, - говорит мужчина. Затем взбирается на стремянку и снимает тряпку, оттуда наружу посыпалась черная пыль. И это все происходило в сончас.

Как на такое хамство своих рабочих ответит руководство 20-й больницы, мы постараемся выяснить в ближайшее время.

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