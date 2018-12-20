«Хакасия по продолжительности выборов установила рекорд»: Владимиру Путину задали вопрос о политической ситуации в республике

На ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина прозвучал животрепещущий для жителей Хакасии вопрос о том, как федеральный центр будет выстраивать взаимоотношения с вновь избранным главой региона. Напомним, на выборах главы Хакасии 11 ноября победу одержал кандидат от КПРФ Валентин Коновалов.

Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина..

Юрий Абумов, и.о. главного редактора газеты «Хакасия»:

- Хотел бы поднять тему прошедших региональных выборов. Не секрет, что в некоторых регионах они прошли довольно эмоционально и напряженно, местами даже где-то длинно. В Приморье, например, они только завершились. Хакасия вообще установила рекорд – два месяца шли выборы. Самое главное заключается в том, что в результате протестного голосования к власти пришли кандидаты от оппозиционных партий. В частности, в Хакасии победил кандидат от КПРФ, в Хабаровске и во Владимирской области – от ЛДПР. В связи с этим возникают некоторые вопросы: как вы думаете, почему это произошло? Во-вторых, почему вы вовпреки установленной вами же традиции до сих пор не встретились с избранными главами? И самое главное – как вы намерены выстраивать отношения с территориями, где победили оппозиционные кандидаты, потому что высказываются опасения, что федеральный центр может ограничить финансирование, внимание?

Владимир Путин в скором времени встретится с новым главой Хакасии. Фото: стоп-кадр с трансляции

- Не переживайте на этот счет. Даже странно, что этот вопрос возникает. По поводу встреч. Только что, в прошедшее воскресенье, завершились выборы во Владивостоке – поэтому и встреч не было. Они будут, причем намечены на следующую неделю, когда у нас будет Госсовет. И я уже дал поручение администрации – будут проведены встречи с вновь избранными главами регионов. Просто нужно было подождать результатов выборов ов Владивостоке. Это ведь не первый случай, когда у нас побеждают на выборах представители оппозиционных партий. Разве их не было? Представитель ЛДПР возглавляет вот уже несколько лет Смоленск, есть представители КПРФ. Ну и что? Они работают совершенно нормально. Я ни в какой партии не состою. Я создавал «Единую Россию» - это правда. Но для меня главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. На самом деле, если они приняли решение в отношении конкретного человека, не представляющего партию «Единая Россия», - ну и что? Это их выбор. Мы всячески будем только помогать любому вновь избранному руководителю региона. Вопрос только в том, чтобы сам вновь избранный руководитель оказался на высоте и был в состоянии исполнить те предвыборные обещания, которые он людям дал.

Елена Абумова, супруга и.о. редактора газеты «Хакасия» Юрия Абумова, журналист (Абакан):

- Юра спросил о том, что волнует нас сейчас больше всего. И не только нас – после прошедших выборов Хакасия на языке у всех, интерес к ней достаточно велик. Удастся ли озвучить вопрос, никто не знал (естественно, ни с кем это предварительно не согласовывается: ни с пресс-службой нашего регионального правительства, ни с Песковым, - он просто собрался и поехал). Чтобы привлечь к себе внимание среди сотен других журналистов, он ничего специально не делал: вообще не представляю Юру, прыгающего с плакатом или надевшего на себя национальную одежду... Этого априори не может быть.

Елена Абумова, супруга и.о. редактора газеты «Хакасия» Юрия Абумова 00:00 00:00

Думаю, ему именно поэтому и дали слово, ведь он представляет республику, которая в сложной ситуации сейчас, где прошли непростые выборы, где люди чувствуют себя в подвешенном состоянии. Политические перипетии выбивают почву из-под ног... Надеемся, что к конструктивному результату все в итоге придет. Не можем же мы всегда воевать. А общество глубоко разделилось – одни «за», другие «против». В любом случае многие сейчас, думаю, выберут единственно верную позицию – просто делать пока свое дело. Исполнять качественно свою работу. Хорошо, как мы всегда это делали.

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