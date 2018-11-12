Итоги выборов в Хакасии 2018: 58% избирателей проголосовали за кандидата от КПРФ Валентина Коновалова
Председатель Избирательной комиссии Хакасии Александр Чуманин провел брифинг, на котором огласил предварительные итоги голосования второго тура главы республики. За единственного кандидата на пост главы Хакасии Валентина Коновалова проголосовали 57,5% избирателей.
Итоговый протокол еще не подписан. Росчерки своих фамилий под этим документам члены Избиркома поставят после того, как рассмотрят и дадут оценку всем обращениям, которые поступили в период избирательной кампании. Таких заявлений более 50, в день выборов добавилось ещё 19. Согласно закону, на разбор дается десять дней, но Александр Чуманин пообещал провести эту процедуру оперативно.
- 11 ноября проголосовало 176 167 жителей Хакасии. Это 45,73% от общего списка избирателей, то есть более половины не выразили своё мнение. Из пришедших на выборы за единственного кандидата Валентина Коновалова проголосовали 57,57%, против – свыше 41 процента. Испорченных бюллетеней, в которых либо две галочки, либо ни одной пометки, - 2 234, - привел данные председатель Избирательной комиссии Хакасии.
Активнее всего проголосовали жители Алтайского района, явка составила 53,75 процента. Пассивно – жители Сорска, на участки пришли 42,7% горожан.
Александр Чуманин, председатель Избирательной комиссии ХакасииФото: Марина АЛЕХИНА
Выборы главы республики длятся с 9 сентября. На этот пост претендовали четыре кандидата. В первом туре коммунист Коновалов обогнал по количеству набранных голосов Виктора Зимина, который возглавлял Хакасию девять лет: 44,8% против 32,4%. Зимин с выборов снялся, за ним и два других кандидата – представитель он партии «Справедливая Россия» Андрей Филягин и «Партии роста» Александр Мяхар.
Выборная гонка завершена. Вступление в должность нового главы произойдёт только после признания выборов действительными.
ДОСЬЕ КП
Валентин Олегович Коновалов родился 30 ноября 1987 года в городе Охотске Хабаровского края.
В 2005 г. окончил гимназию № 5 города Норильска с серебряной медалью. В этом же году поступил в Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова на специальность «юриспруденция».
В 2010 г. с красным дипломом окончил ХГУ им. Н.Ф. Катанова, получив квалификацию юрист со специализацией «Государственное право».
В 2007 г. вступил в ряды Коммунистической партии Российской Федерации.
C 2009 по 2012 гг. – первый секретарь Хакасского рескома Ленинского Коммунистического Союза молодежи.
С 2011 г. работает юрисконсультом в газете «Правда Хакасии», руководителем юридической службы ХРО КПРФ.
С 2011 по 2013 гг. – член Избирательной комиссии Республики Хакасия с правом решающего голоса.
С сентября 2013 года – депутат Совета депутатов города Абакана пятого созыва.
В 2014 году избран первым секретарем Абаканского горкома КПРФ.
С 2015 г. – второй секретарь Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ.
В 2018 году избран первым секретарем Комитета Хакасского регионального отделения КПРФ. Кандидат в члены Центрального Комитета КПРФ.
Увлекается историей, поэзией, спортом.
Женат. Воспитывает троих детей: двух дочерей и сына.
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