Страсти по «Макдональдсу»: открытие первого ресторана в Красноярске не состоялось

Открытие первого в Красноярске ресторана быстрого питания в Красноярске сегодня, 19 декабря, не состоялось. Двери заведения на Шахтеров закрыты. Хотя к нему периодически подъезжают автомобили – горожане узнают, что делать тут сегодня нечего – и уезжают прочь. Народ удивляется: прочитали новость в интернете, услышали на радио, вот и приехали. Кто же знал, что тут ничего не состоялось.

Директор ресторана по имени Наталья держит оборону:

- Вы уже двадцатая бригада журналистов за сегодня, наверное. Мы хотим, чтобы на открытии все было идеально, сейчас готовимся к нему. Кто сообщил, что ресторан откроется сегодня – я не знаю. Это не так. Мы сообщим об открытии дополнительно, - говорит она корреспондентам «Комсомольской правды».

Изначально информация о том, что ресторан откроется на Шахтеров, появилась на странице в «Фейсбуке» ресторатора Владимира Владимирова. Правда, он уточнил, что открытие техническое, то есть готовить заказы там начнут, а принимать посетителей в зале – пока нет. Но красноярцам, видимо, не терпится попробовать знаменитых на весь мир фирменных бургеров, вот и ждут не дождутся.

В пресс-службе компании «Инрусинвест», которая реализовывает в Красноярске проект сети «Макдональдс» «Комсомолке» также пока не комментируют, когда и где будет официальное открытие. Пригласить обещают, а даты не называют.

Добавим, что на настоящий момент точно известно о трех точках, где будут открыты рестораны: на Шахтеров, на пересечении Копылова и бывшей Волочаевской и на Перенсона, возле Театра оперы и балета. Что касается строительства ресторана на Авиаторов, то в свете последних событий оно остается под вопросом.

Где и когда все-таки откроется первый "Макдональдс" в Красноярске, остается загадкойФото: Мария ЛЕНЦ

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