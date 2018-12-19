2018-12-19T09:11:59+03:00
Общество

Страсти по «Макдональдсу»: открытие первого ресторана в Красноярске не состоялось

Заведение закрыто для посетителей, а директор держит оборону
Надежда ИЛЬЧЕНКОЕлена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Страсти по «Макдональдсу»: открытие первого ресторана в Красноярске не состоялосьСтрасти по «Макдональдсу»: открытие первого ресторана в Красноярске не состоялосьФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Открытие первого в Красноярске ресторана быстрого питания в Красноярске сегодня, 19 декабря, не состоялось. Двери заведения на Шахтеров закрыты. Хотя к нему периодически подъезжают автомобили – горожане узнают, что делать тут сегодня нечего – и уезжают прочь. Народ удивляется: прочитали новость в интернете, услышали на радио, вот и приехали. Кто же знал, что тут ничего не состоялось.

Директор ресторана по имени Наталья держит оборону:

- Вы уже двадцатая бригада журналистов за сегодня, наверное. Мы хотим, чтобы на открытии все было идеально, сейчас готовимся к нему. Кто сообщил, что ресторан откроется сегодня – я не знаю. Это не так. Мы сообщим об открытии дополнительно, - говорит она корреспондентам «Комсомольской правды».

Изначально информация о том, что ресторан откроется на Шахтеров, появилась на странице в «Фейсбуке» ресторатора Владимира Владимирова. Правда, он уточнил, что открытие техническое, то есть готовить заказы там начнут, а принимать посетителей в зале – пока нет. Но красноярцам, видимо, не терпится попробовать знаменитых на весь мир фирменных бургеров, вот и ждут не дождутся.

В пресс-службе компании «Инрусинвест», которая реализовывает в Красноярске проект сети «Макдональдс» «Комсомолке» также пока не комментируют, когда и где будет официальное открытие. Пригласить обещают, а даты не называют.

Добавим, что на настоящий момент точно известно о трех точках, где будут открыты рестораны: на Шахтеров, на пересечении Копылова и бывшей Волочаевской и на Перенсона, возле Театра оперы и балета. Что касается строительства ресторана на Авиаторов, то в свете последних событий оно остается под вопросом.

Где и когда все-таки откроется первый "Макдональдс" в Красноярске, остается загадкой Фото: Мария ЛЕНЦ

Где и когда все-таки откроется первый "Макдональдс" в Красноярске, остается загадкойФото: Мария ЛЕНЦ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе

Он начнет работу 19 декабря. Первый Макдональдс в Красноярске запустят уже на этой неделе. Ресторан известной в мире сети быстрого питания откроется на Взлетке 19 декабря, поделился на своей странице в соцсети Владимир Владимиров (подробнее).

Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал документ, который разрешил все споры между сторонниками и противниками строительства «Макдональдса» на улице Авиаторов. Фастфуд здесь будет (подробнее).

Стало известно, когда откроют первый Макдональдс в Красноярске

Этот ресторан быстрого питания всемирной сети находится на Перенсона (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Физики заявили, что материальный мир не ограничивается отдельными молекулами
Итоги состоявшейся 12 декабря конференции в Институте общей физики им. А.М. Прохорова Российской академии наук, посвященной физике водных растворов, вызвали большой резонанс в научном сообществе
Новости 24
В Красноярском крае ловят нелегальных рубщиков елок
В Красноярске должник спрятал в карьере технику, чтобы ее не нашли судебные приставы
Угрожал ножом, украл деньги: полиция Красноярска просит помощи в поиске напавшего на офис микрофинансовой организации
Стоит как живой: на одном из балконов Красноярска поселился «британский гвардеец»
Водителей свадебного кортежа, перегородивших Николаевский мост в Красноярске, могут оштрафовать на 25 000 рублей
Директора красноярской «Крепости» признали банкротом
В Красноярском крае один детский дом закрыли и два объединили – становится меньше воспитанников
Всем выйти из тени: в центре Красноярска подсветили знаменитый долгострой - высотку КАТЭКа
Ночная аренда делимобилей подорожала в Красноярске
Банк УРАЛСИБ запустил ипотечную программу «Два документа» на покупку вторичного жилья
Новый год 2018-2019 в Красноярске: открытие елки на Театральной площади
За первые два часа работы в Красноярске «Макдональдс» выполнил около сотни заказов
В центре Красноярска появится новый «Музейный комплекс»