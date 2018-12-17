2018-12-17T10:41:01+03:00
Общество

Первый Макдональдс в Красноярске откроют на этой неделе

Он начнет работу 19 декабря
Ася ЖУКОВА
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Первый McDonald’s в Красноярске откроют уже в среду. Фото: Владимир ВЛАДИМИРОВ.Первый McDonald’s в Красноярске откроют уже в среду. Фото: Владимир ВЛАДИМИРОВ.
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Первый Макдональдс в Красноярске запустят уже на этой неделе. Ресторан известной в мире сети быстрого питания откроется на Взлетке 19 декабря, поделился на своей странице в соцсети Владимир Владимиров. Сегодня около здания уже поставили логотип, букву «M».

Напомним, эту точку стали возводить нынешним летом. Неподалеку от еще одного заведения ресторатора – «Rasputin». Изначально предполагалось, что популярный общепит примет первых гостей уже в сентябре. Позже дату его открытия перенесли поближе к Новому году.

Однако вчера, 16 декабря, Владимир Владимиров объявил, что Макдональдс заработает в среду. Впрочем, открытие планируется техническим. То есть в заведении можно будет делать заказы. Но в тоже время в помещении могут проходить еще какие-то работы. Между тем, официальное открытие Макдональдс будет через месяц.

К слову, реакция красноярцев на это событие, как и следовало ожидать, неоднозначная. Одни с нетерпением ждут, когда запустят новый общепит. Другие недоумевают: столько шума из-за «Мака»? Зачем он нам вообще?

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