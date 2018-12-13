2018-12-13T07:43:43+03:00
Общество

Стало известно, когда откроют первый Макдональдс в Красноярске

Этот ресторан быстрого питания всемирной сети находится на Перенсона
Татьяна ПАНТЮШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
К Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов McDonald’s.К Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов McDonald’s.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Совсем скоро: стало известно, когда откроют первый Макдональдс в Красноярске. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, заработает этот ресторан быстрого питания всемирной сети (он находится на Перенсона) уже в этом году – открытие запланировали на 29 декабря.

Сейчас внутри здания идут завершающие отделочные работы.

Напомним, как сообщала ранее «Комсомольской правде»-Красноярск, к Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов Макдональдс. Располагаться точки питания будут: на Перенсона, на Волочаевской, Взлетной и Авиаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»

Глава Красноярска Сергей Еремин подписал документ, который разрешил все споры между сторонниками и противниками строительства «Макдональдса» на улице Авиаторов. Фастфуд здесь будет. (Подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Егор Холмогоров - об Александре Солженицыне: Он клял и коммунизм, и сахарово-чубайсовскую лжедемократию
Известный публицист и историк Егор Холмогоров не смог удержаться от острого спора с читателями «Комсомолки», которых перепахала его статья «Пророчества Солженицына: Он предсказал распад СССР, семибанкирщину и шоковую терапию...»
Новости 24
В Красноярске «трудным» семьям помогают наставники
Мошенники представились сотрудниками пенсионного фонда и сняли с карты норильчанки 185 000 рублей
В Красноярском крае открыли еще семь ледовых переправ
В Абакане драка в кафе закончилась смертью одного из посетителей
Красноярские трансплантологи пересадили почку матери дочери и почку одной сестры-близнеца другой
Смертельное ДТП на трассе в Красноярском крае: контейнер с грузовика упал на «Ладу»
В Зеленогорске из-за машиниста экскаватора рабочий получил серьезные травмы
Транспортные карты в Красноярске могут перестать действовать с 1 января 2019 года
В Красноярске увеличится размер ежемесячных выплат на первого ребенка
В Красноярске руководителю межрегионального управления росприроднадзора избрали меру пресечения
В Красноярском крае увеличат пособие на первого ребенка
Лежал в снегу и не мог встать: в Красноярске инспекторы ДПС спасли мужчину, который чуть не замерз
На Таймыре появится зона с особым налоговым статусом
Жительница Красноярска зарезала взрослую дочь за то, что та встречается с разными мужчинами
Красноярский проспект Мира украсят световыми инсталляциями
Более 32 000 литров опасного алкоголя изъяли полицейские в Красноярске
«Валка с утилизацией»: в Красноярске перед главным корпусом СФУ ночью вырубили сосны
В Красноярске руководителя управления по надзору в сфере природопользования подозревают в крупной взятке
Красноярцам запретят жарить шашлыки, выгуливать собак и пускать фейерверки
Совсем скоро: стало известно, когда можно будет сходить в первый «Макдональдс» в Красноярске
В Красноярском крае увеличат именные стипендии для одаренных школьников и студентов
В одном из районов Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Видимость почти нулевая: в соцсетях появились фото густого смога, опустившегося на Красноярск ночью
Уличный книжный шкаф и велопарковка: в Красноярске благоустроили сквер у бывшего кинотеатра «Родина»
На должность уполномоченного по правам ребенка в Красноярском крае предложена кандидатура Ирины Мирошниковой
Гендиректором красноярского краевого фонда капремонта назначен Олег Смирнов
В Красноярске запретят левый поворот со Свободного на Годенко
В Красноярском крае полицейские нагрянули на лесосеку и проверили мигрантов