Совсем скоро: стало известно, когда откроют первый Макдональдс в Красноярске. Как стало известно «Комсомольской правде»-Красноярск, заработает этот ресторан быстрого питания всемирной сети (он находится на Перенсона) уже в этом году – открытие запланировали на 29 декабря.

Сейчас внутри здания идут завершающие отделочные работы.

Напомним, как сообщала ранее «Комсомольской правде»-Красноярск, к Универсиаде, которая состоится в нашем городе в марте следующего года, должны открыть сразу несколько ресторанов Макдональдс. Располагаться точки питания будут: на Перенсона, на Волочаевской, Взлетной и Авиаторов.

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