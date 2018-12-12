2018-12-12T10:13:30+03:00
Общество

Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»

Хотя ранее этот участок был зарезервирован под двухуровневую развязку
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»Мэр Красноярска разрешил строить «Макдональдс» на разделительной полосе возле «Планеты»Фото: Мария ЛЕНЦ
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Глава Красноярска Сергей Еремин подписал документ, который разрешил все споры между сторонниками и противниками строительства «Макдональдса» на улице Авиаторов. Фастфуд здесь будет.

Камнем преткновения стало место, которое выбрал инвестор, чтобы поставить свою точку общепита – разделительная полоса на перекрестке Авиаторов и Алексеева.

Многие депутаты Горсовета, да и не только депутаты – красноярская общественность вместе с ними, недоумевали, как можно построить заведение общественного питания в таком месте, между плотными автомобильными потоками. К тому же земля здесь была зарезервирована под строительство двухуровневой транспортной развязки.

Но, видимо, существует какая-то веская причина, по которой мэрия дала добро на возведение еще одного ресторана быстрого питания.

Напомним, то до конца года в Красноярске планируется открыть два ресторана известной мировой сети. Но конкретных дат пока не указывают.

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