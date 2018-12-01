Вопреки морозу и ветру: в Красноярске состоялся футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом»

Пронизывающий сильный и очень холодный ветер, минус 14 градусов – погода вполне нормальная для декабря в Красноярске. Но для проведении футбольного матча, да еще и на открытом стадионе, мягко говоря, некомфортная.

fcenisey Поздравляем всех с первым днём зимы и ждём на матче #ЕнисейАхмат!

Тем не менее, игра российской футбольной Премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» состоялась именно на домашнем поле «Енисея», именно на открытом Центральном стадионе Красноярска.

Так готовились к игре футболисты - не красноярцы. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Напомним, как ранее сообщала «Комсомольска правда»-Красноярск, представители «Енисея» предложили руководству РПЛ, что называется, не мучить ни игроков, ни болельщиков, и провести игру в комфортных условиях крытой Футбол-арены «Енисей». Но представители лиги заявили: эта площадка не соответствует требованиям, и игру нужно проводить именно на Центральном стадионе.

Забавнее всех выглядит единственный иностранец стартового состава, нигериец Фегор Огуде – в меховой шапке из лисы с хвостом. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Надо сказать, в Красноярске еще в пятницу было +3 градуса. Но вечером, накануне игры, как назло погода испортилась. И в субботу, 1 декабря, столбики термометров опустились ниже -10, подул сильный и холодный ветер.

Перед началом игры термометр показал, что на стадионе -13,9 градусов. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Представители футбольного клуба «Енисей» на правах принимающей стороны как могли поддерживали игроков и болельщиков. Утром 1 декабря ФК опубликовал в своих официальных группах в соцсетях ролик с поздравлением с первым днем зимы. На видео – заснеженное футбольное поле, а Лев (символ нашего футбольного клуб) лепит снеговика и играет с ним в футбол.

Единственный, у кого не было претензий к погоде. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Чуть позже клуб опубликовал макет с фотогафиями стартового состава игроков. «Наш утепленный состав» - так подписали это фото представители «Енисея». На нем забавнее всех выглядел единственный иностранец стартового состава, нигериец Фегор Огуде – в меховой шапке из лисы с хвостом.

Вся надежда была на контрольный замер температуры воздуха. Было бы -15, уже появилась бы возможность отменить матч. Но перед началом игры термометр показал, что на стадионе -13,9 градусов.

Игра началась почти при пустых трибунах – несмотря на то, что билеты раздавали бесплатно, большинство зрителей предпочли остаться дома и смотреть матч по телевизору.

Большинство болельщиков предпочли смотреть матч по телевизору. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Тяжело пришлось всем, и игрокам, и самым стойким, пришедшим на стадион, болельщикам. Счет футболисты открыли только ближе к концу второго тайма – «Ахмат» забил «Енисею». А на последних минутах хозяевам удалось «вернуть» гостям гол. Итоговый счет игры 1:1.

В «Енисее» эту игру назвали матчем упущенных возможностей, а красноярские болельщики поблагодарили свою команду за игру и выразили надежду, что никто после такого матча не заболеет – ни те, кто был на поле, ни те, кто переживал на трибунах.