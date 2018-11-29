2018-11-29T03:25:28+03:00
Спорт

«Енисей» готов к отмене матча с «Ахматом» из-за погоды в Красноярске

Тренер грозненской команды заявил, что не будет рисковать здоровьем футболистов, если в городе будет ниже минус 15 градусов
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Состоится ли игра - неизвестноСостоится ли игра - неизвестноФото: Мария ЛЕНЦ
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Матч 16-го тура футбольной премьер-лиги между красноярским «Енисеем» и грозненским «Ахматом» - под вопросом. Игра, намеченная на 1 декабря в Красноярске, может не состояться по причине сибирских морозов. По регламенту РПЛ, при температуре воздуха ниже минус 15 или выше плюс 35 за час до матча арбитр и представители клубов принимают решение, готовы выйти на поле в таких условиях.

Тренер ФК «Ахмат» Рашид Рахимов уже заявил, что не хочет рисковать здоровьем футболистов.

- Легкие у футболистов не железные, - говорит Рахимов. - Понятно же, что дышать в минус 20 тяжело. Я лично при такой температуре рисковать здоровьем игроков не буду. Надеюсь, в «Енисее» разделяют нашу позицию.

В руководстве ФК «Енисей», между тем, уже пояснили, что со своей стороны сделали все возможное, чтобы провести игру в Красноярске в комфортных для футболистов условиях. Напомним, ранее красноярский клуб в качестве альтернативы Центральному стадиону (он под открытым небом) предложил руководству РПЛ провести игру в закрытом помещении - «Футбол - Арена. «Енисей». Однако и тренер «Ахмата», и руководство лиги заявили, что арена не соответствует требованиям. В итоге, матч должен состояться на Центральном стадионе.

- Решение в любом случае будет принимать главный арбитр, он, в первую очередь, будет ориентироваться на желание гостевой команды, - говорит первый замдиректора красноярского клуба Роман Суворов, - в данном случае «Ахмата». Их желание играть или не играть в данной ситуации является определяющим. Мы с уважением отнесемся к любому решению.

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