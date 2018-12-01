Недостаточно холодно: в Красноярске в мороз и ветер проходит футбольный матч между «Енисеем» и «Ахматом».

Напомним, как сообщала ранее «Комсомольская правда»-Красноярск, организаторы долгое время решали, где проводить эту игру российской Премьер-Лиги. Варианты были разные, в том числе, крытый манеж Футбол-Арены «Енисей». Но решение было принято: команды сыграют на открытом Центральном стадионе Красноярска.

Большинство болельщиков предпочли смотреть игру по телевизору. Фото: пресс-служба ФК "Енисей"

Вообще в нашем городе в это время уже всегда стоит нормальный для сибирской зимы «минус». Но еще вчера, 30 ноября, в Красноярске было около +3 градусов. Резко похолодало к вечеру пятницы. И сегодня, в день матча температура воздуха в краевом центре опустилась почти до -15 градусов, при этом в городе еще и сильный ветер.

Тем не менее, при контрольном замере температуры на стадионе термометры показали -13,9 градусов, а отменить игру можно было при -15. Поэтому матч начался по расписанию.

Несмотря на то, что билеты на игру не продавали и раздавали бесплатно, на игру пришло рекордно низкое количество зрителей. К этой минуте счет на табло – 0:0.