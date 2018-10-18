2018-10-18T04:45:17+03:00
Общество

Бразилец-старовер с семьей улетел в Москву за новым паспортом

На его получение у него есть только сутки
Ася ЖУКОВА
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Бразилец-старовер с семьей улетел в Москву за новым паспортом. Фото: Ольга СУВОРОВА.Бразилец-старовер с семьей улетел в Москву за новым паспортом. Фото: Ольга СУВОРОВА.
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Старообрядец Ханофер Ефимофф ди Кейрос (он же Онуфрий Ефимов) вылетел с семьей из Красноярска в Москву, чтобы получить новый паспорт. Об этом сообщила в своем фейсбуке общественница Ольга Суворова.

Напомним, на прошлой неделе эта история прогремела на всю Россию. Ведь Онуфрия (а он называет себя только так), прожившего в России почти 20 лет, едва не депортировали.

Он приехал сюда с матерью в конце 90-х. Поселился в старообрядческом поселке Чулково в Туруханском районе. Через несколько лет женился на Антониде Москвичевой, завели троих детей. Однако нынешним летом мужчина попал в поле зрения правоохранителей. Оказалось, у него нет документов, в России находится нелегально. Районный суд принял решение о его депортации в Бразилию, Онуфрия доставили в Красноярск… А вслед за ним выехала Антонида с детьми.

Как вызволяли Онуфрия, это отдельная тема. «Комсомолка» посвятила ей большой материал. Скажем лишь, что, в конце концов, краевой суд отменил решение суда первой инстанции, мужчина воссоединился с семьей. И совсем скоро получит свой первый российский паспорт.

Кстати, чтобы он смог вылететь в Москву – без документов – сделали специальную справку. Для него и старшей дочери. У девочки нет свидетельства о рождении.

На все у них есть только сутки. Прилететь в Красноярск семья должна уже завтра. Чтобы на следующий день успеть на последнее в этом году судно и вернуться в свою деревню на севере края.

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