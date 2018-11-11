Нарушения, соцопросы и отстранение членов избирательных комиссий: как проходят выборы в Хакасии

В Хакасии продолжается голосование второго тура выборов главы республики. Напомним, в бюлетенях жителей региона всего две строчки - «за» или «против» единственного кандидата Валентина Коновалова (КПРФ), набравшего в первом туре 44,82 процента голосов избирателей. Кандидат один, поскольку все остальные, включая экс-главу Хакасии Виктора Зимина, один за другим сняли свои кандидатуры с выборов. Коновалов остался. И чтобы победить, ему достаточно набрать 50 процентов плюс 1 голос от общего числа избирателей, которые придут сегодня на участки.

По официальным данным региональной ЦИК на 18.00, явка на выборах составила 40,9 процентов избирателей или 156 тысяч 821 человек. Если сравнивать с первым туром, тогда явка к этому часу была 35,18 процента. Очевидно, люди голосуют гораздо охотнее, проявляют бОльшую активность. И, конечно, никто не ожидал, что эта выборная кампания будет для Хакасии простой, однако таких информационных атак, как на этих выборах, за последние годы здесь не могут припомнить. Взаимные обвинения в нарушениях, социологические опросы за «Народного главу», которые проходят в непосредственной близости от избирательных участков и, в общем-то, закон не нарушают (но являются ли они корректными - большой вопрос), и вишенка на торте - отстранение одной из членов участковой избирательной комиссии в Сорске.

Социологический опрос у избирательного участка школы номер 25 в АбаканеФото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

О нарушениях заявили сегодня член член Общественной палаты России Максим Григорьев и председатель Общественной палаты Хакасии Ольга Левченко.

- Попытки ограничения общественной инициативы «Народный глава» не укладываются ни в какие рамки, - считает Григорьев. - Мы беседовали с волонтерами этого движения, им угрожали, были примеры нападений. Видимо, команда кандидата рассматривает общественную команду в качестве своего противника. Но здесь надо терпеть, ведь общественники действуют в рамках закона и имеют полное право проводить опрос.

Поясним, что активисты организации (одновременно с выборами) проводят опрос, чтобы выяснить, кто из политиков достоин стать во главе республики (в списке кандидатов на народного главу Коновалова нет). В ЦИК Хакасии и ОП России уже сказали, что данный опрос нарушением считаться не может.

А вот действия одной из членов участковой избирательной комиссии в Сорске могут. По официальной информации регионального избиркома, женщина попалась на том, что дважды выдала бюллетень одному и тому же человеку.

- Жалоба поступила в УИК, УИК вышел с ходатайством об отстранении в суд. В данный момент это все рассматривается в суде, - рассказали в территориальной избирательной комиссии.

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На избирательных участках в Хакасии ажиотаж. Сегодня проходит второй тур выборов главы республики. В избирательном бюллетене один кандидат, - это Валентин Коновалов (КПРФ), набравший в первом туре 44,82 процента голосов, оставив позади действующего на тот момент главу Хакасии Виктора Зимина (Подробнее).

Явка на выборах в Хакасии к 18:00 составила больше 40%

Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии. По состоянию на 18 часов, она составляет 40,9%, то есть 156 тысяч 821 человек, сообщили в ЦИК по РХ. К тому же определилась новая тройка лидеров по количеству голосующих. Это Алтайский район, Абаза и Орджоникидзевский район. Соответственно, с 48,21%, 47,02%, 46,06%. (Подробнее).

На выборах в Хакасии выявлены нарушения

На выборах в Хакасии допускаются массовые нарушения. В ходе брифинга об этом сообщили СМИ член Общественной палаты России Максим Григорьев и ее председатель Ольга Левченко. (Подробнее).