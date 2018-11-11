СЕГОДНЯ 14:45 2018-11-11T14:46:09+03:00

Явка на выборах в Хакасии к 18:00 составила больше 40%. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии. По состоянию на 18 часов, она составляет 40,9%, то есть 156 тысяч 821 человек, сообщили в ЦИК по РХ.

Если сравнивать с первым туром, тогда явка к этому часу была 35,18%. Очевидно, люди голосуют гораздо охотнее, проявляют бОльшую активность.

К тому же определилась новая тройка лидеров по количеству голосующих. Это Алтайский район, Абаза и Орджоникидзевский район. Соответственно, с 48,21%, 47,02%, 46,06%.

- Обстановка в целом спокойная, - рассказывают представители ЦИК. – Нами получено 4 жалобы за предвыборную агитацию в сети интернет, восемь – по факту опроса, проходящего одновременно с голосованием. И еще две жалобы (одна на УИК Черногорска, другая – Сорска). По первой организована проверка. Во втором случае районный суд отстранил члена комиссии.

Окончательная явка станет известна к 20:30.