2018-11-11T10:24:25+03:00
Политика

«Мы устали от разрухи»: жители Хакасии рассказали, что думают о выборах главы региона

На избирательных участках сегодня - ажиотаж
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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«Мы устали от разрухи»: жители Хакасии рассказали, что думают о выборах главы региона«Мы устали от разрухи»: жители Хакасии рассказали, что думают о выборах главы регионаФото: Мария ЛЕНЦ
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На избирательных участках в Хакасии ажиотаж. По официальным данным хакасской ЦИК на 12.00, явка избирателей составила 14,65 процентов или 56 тысяч 6 человек. Всего в республике зарегистрировано 382 тысячи избирателей. Напомним, сегодня в республике проходит второй тур выборов главы Хакасии.

В избирательном бюллетене один кандидат, - это Валентин Коновалов (КПРФ), набравший в первом туре 44,82 процента голосов, оставив позади действующего на тот момент главу республики Виктора Зимина.

Выбирают между ЗА и ПРОТИВ. Единственный кандидат - представитель КПРФ. Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Выбирают между ЗА и ПРОТИВ. Единственный кандидат - представитель КПРФ.Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Корреспондент «Комсомолки» побывал на избирательных участках и узнал, чего ждут от выборов жители республики.

«Мы устали от коррупции»

За прозрачностью выборов в Хакасии очень бдительно следят партийные наблюдатели. Посторонних, не зарегистрированных на избирательном участке, сразу же просят на выход. На входе охрана внимательно следит, чтобы не было провокаций. А люди достаточно уверенным ручейком стекаются, чтобы проголосовать.

Явка людей на выборы к полудню составила 14,65%. Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Явка людей на выборы к полудню составила 14,65%.Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

- Мы просто устали от коррупции и хотим изменений, - рассказала «Комсомольской правде» - Красноярск 70-летняя Гюльсай. - Хотим справедливости для себя и своих детей. Ну, посудите сами, человек на производстве отработал 26 лет, а пенсия у него в Хакасии 8,5 тысяч рублей. Можно на это жить? Нет, конечно! В Москве, конечно, другие пенсии... У нас в республике много производств, я об угольной промышленности, об алюминиевом производстве, но все налоги платят эти производители в другие регионы, по месту регистрации. А республика получается нищая, хотя, на самом деле, богатая. Я пришла голосовать сегодня, чтобы хоть что-то для простых людей изменилось.

Голосуют не только люди в возрасте, на участках много молодежи. Елене и Дмитрию по 20 лет. Ответ на вопрос: чего ждете от этих выборов, для них однозначен.

- Чтобы они поскорее, наконец-то, закончились! - говорит Елена. - Определенности хочется, - это в первую очередь, чтобы эта чехарда прекратилась, и мы зажили нормально. В Абакане только и разговоров, что о политической ситуации, никогда не думала, что у нас настолько политически активное население.

- У нас в Хакасии глобальные проблемы, - разруха: выезжаешь в село - нет света в деревнях, нет воды питьевой, дороги не везде есть! Вот это надо решать, и делать это должен человек опытный, я считаю. С другой стороны, мы сами виноваты: трижды выбирали Зимина. Спрашивается - для чего?! Ведь он явно не справлялся, - считает Натэлла Александровна. - Вот сегодня нам давали опрос по народному главе, там достойные кандидаты, люди, которых знают. Не знаю, как и чем закончится этот день, но надеюсь на лучшее.

Избиратели рассказывают о своем выборе. Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Избиратели рассказывают о своем выборе.Фото: Надежда ИЛЬЧЕНКО

Соцопросы не запрещены

В республике, действительно, сегодня проводят массу опросов общественного мнения. Одно из них - «Народный глава». И надо сказать, что в штабе кандидата к нему относятся отрицательно, считая, что данный опрос может нанести вред выборам.

В избиркоме Хакасии говорят, что соцопросы не запрещены по закону в случае, если они не мешают проведению выборов. Пока очевидных нарушений не зарегистрировано, однако отмечают, что провокации полностью исключить нельзя.

- В республике, действительно, работает множество представителей различных социологических институтов. Запретить им проводить опрос мы не можем в случае, если это не мешает процедуре выборов. Более того, они даже не обязаны нас уведомлять, что проводят его. В адрес работников комиссий уже поступали нарекания на работу этих людей, и их выдворяли с участков. Но запретить соцопросы неподалеку от территории участка мы не можем, - пояснили в избиркоме.

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В Хакасии начался второй тур выборов главы региона

В Хакасии начался второй тур выборов главы республики. Первые избирательные участки (их два) открылись еще в 06.00 утра в Черногорске, - на два часа раньше положенного, чтобы смогли проголосовать шахтеры угольных разрезов «Степной» и «Черногорский». Все остальные ибирательные участки открылись ровно в 08.00 утра и будут работать до 20.00 вечера. (Подробнее).

Появились новые данные о явке на выборах в Хакасии

Стали известны новые данные о явке избирателей на выборах главы Хакасии. Как сообщили в ЦИК, по состоянию на 12.00 она равняется 14,65%. Это 56 тысяч 6 человек. Для сравнения: во время первого тура на этот час явка была 12,95%. (Подробнее).

На выборах в Хакасии прогнозируют высокую явку

На выборах главы Хакасии ожидается высокая явка. Об этом сообщил СМИ председатель избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

- В последние несколько лет в Хакасии была тенденция на снижение явки, - пояснил он. – Но мы ожидаем всплеск. Опросы общественного мнения показывают: в день голосования явка должна быть достаточно высокой. (Подробнее).

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