2018-11-11T14:03:34+03:00
Общество

На выборах в Хакасии выявлены нарушения

По словам общественников, в их адрес звучат угрозы
Ася ЖУКОВА
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На выборах в Хакасии выявлены нарушения.На выборах в Хакасии выявлены нарушения.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На выборах в Хакасии допускаются массовые нарушения. В ходе брифинга об этом сообщили СМИ член Общественной палаты России Максим Григорьев и ее председатель Ольга Левченко.

Итак, по словам представителей ОП, к ним поступила информация, что в адрес волонтеров движения «Народный глава» звучат угрозы. Активисты организации (одновременно с выборами) проводят опрос, чтобы выяснить, кто из политиков достоин стать во главе республики.

- К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что поступают угрозы, - рассказал Григорьев. – Подошли люди, запугивали, пытались отобрать опросные листы, угрожали физической расправой. И таких примеров много.

Напомним, в Хакасии продолжается второй тур выборов главы республики. В избирательном бюллетене – единственный кандидат, Валентин Коновалов (КПРФ). В первом туре никто из претендентов не набрал более 50% голосов. И впоследствии все, кроме Коновалова, от борьбы отказались.

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