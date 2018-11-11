На выборах в Хакасии выявлены нарушения

СЕГОДНЯ 14:03 2018-11-11T14:03:34+03:00

По словам общественников, в их адрес звучат угрозы

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На выборах в Хакасии допускаются массовые нарушения. В ходе брифинга об этом сообщили СМИ член Общественной палаты России Максим Григорьев и ее председатель Ольга Левченко.

Итак, по словам представителей ОП, к ним поступила информация, что в адрес волонтеров движения «Народный глава» звучат угрозы. Активисты организации (одновременно с выборами) проводят опрос, чтобы выяснить, кто из политиков достоин стать во главе республики.

- К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что поступают угрозы, - рассказал Григорьев. – Подошли люди, запугивали, пытались отобрать опросные листы, угрожали физической расправой. И таких примеров много.

Напомним, в Хакасии продолжается второй тур выборов главы республики. В избирательном бюллетене – единственный кандидат, Валентин Коновалов (КПРФ). В первом туре никто из претендентов не набрал более 50% голосов. И впоследствии все, кроме Коновалова, от борьбы отказались.