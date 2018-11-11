2018-11-11T07:22:17+03:00
Общество

На выборах в Хакасии прогнозируют высокую явку

По данным на 10 часов она составляет 3,8%
Ася ЖУКОВА
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На выборах в Хакасии прогнозируют высокую явку.На выборах в Хакасии прогнозируют высокую явку.Фото: Мария ЛЕНЦ
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На выборах главы Хакасии ожидается высокая явка. Об этом сообщил СМИ председатель избирательной комиссии республики Александр Чуманин.

- В последние несколько лет в Хакасии была тенденция на снижение явки, - пояснил он. – Но мы ожидаем всплеск. Опросы общественного мнения показывают: в день голосования явка должна быть достаточно высокой.

По данным на 10.00, она составляет 3,8%. Тогда как во время первого тура – на этот час - была 4,3%. При досрочном голосовании в 22 населенных пунктах она равняется 43,88%.

Напомним, во втором туре участвует лишь один кандидат. Это представитель КПРФ Валентин Коновалов. В первом ни один из претендентов не смог набрать необходимое количество голосов.

По словам Александра Чуманина, в период проведения кампании ЦИК принял 36 обращений о нарушениях. Десять из них подтвердились. Большинство обращений было от Валентина Коновалова и его представителей.

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